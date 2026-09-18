Flamengo empata com Independiente Del Valle e avança à semifinal da Libertadores
O empate em 1 a 1 diante do Independiente Del Valle, no Maracanã, levou o Flamengo a mais uma semifinal de Libertadores, desta vez contra o Estudiantes de La Plata
Publicado: 18/09/2026 às 08:04
Arrascaeta, destaque do time do Flamengo (MAURO PIMENTEL/AFP)
O Flamengo empatou com o Independiente del Valle em 1 a 1 nesta quinta-feira (17), no Maracanã, e se classificou para a semifinal da Copa Libertadores.
Djorkaeff Reasco abriu o placar para o Del Valle aos 31 minutos, mas Giorgian de Arrascaeta (83') empatou no segundo tempo para o Rubro-Negro, que terminou a partida com dez jogadores em campo pela expulsão do volante Jorginho (65').
O Flamengo avança graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida na semana passada, em Quito, e vai enfrentar o Estudiantes de La Plata por uma vaga na final.
A outra semifinal será 100% brasileira, entre Fluminense e Palmeiras.
Susto de Djorkaeff
Batizado em homenagem ao ex-meia-atacante francês Youri Djorkaeff, Reasco assustou a torcida rubro-negra no Maracanã.
Léo Pereira falhou ao tentar o corte e a bola sobrou para o ponta argentino Matías Perelló, que ganhou na corrida de Ayrton Lucas e cruzou pela direita. Na sequência, goleiro Rossi espalmou para frente e Reasco aproveitou o rebote para fazer 1 a 0.
Até o momento do gol do Del Valle, a melhor chance da partida havia sido do Flamengo, em um lance cara a cara de Bruno Henrique que o goleiro Aldair Quintana saiu bem para defender.
Atrás no placar, o time carioca não conseguia manter a posse de bola e só conseguiu mais uma finalização até o final do primeiro tempo, com um chute de média distância de Erick Pulgar.
"Fizemos um grande confronto contra um gigante do continente como o Flamengo. O time foi para cima", disse o técnico do Del Valle, o uruguaio Joaquín Papa, "orgulhoso" de seus jogadores apesar da eliminação.
Alívio
O Flamengo se lançou ao ataque no segundo tempo.
O time melhorou depois que técnico Leonardo Jardim colocou em campo Arrascaeta e Gonzalo Plata, nos lugares de Lucas Paquetá e Jorge Carrascal, mas a situação voltou a se complicar cinco minutos depois, com a expulsão de Jorginho.
O experiente volante, que ficou pendurado no início do segundo tempo, recebeu o segundo cartão amarelo ao cometer uma falta na intermediária ofensiva.
Jardim mexeu novamente na equipe e sacrificou Bruno Henrique, que deu lugar a Saúl para a recomposição do setor de meio-campo.
Um novo susto fez a torcida no Maracanã levar as mãos à cabeça: o Del Valle marcou com Yandri Vásquez, que havia entrado no lugar de Reasco, mas o gol foi anulado por impedimento.
Pressionado e sem conseguir se encontrar no jogo, o Flamengo passou a tentar segurar o resultado e, no final, conseguiu se salvar.
O alívio veio quando Arrascaeta marcou de cabeça, aproveitando uma falha de Quintana, enganado pelo quique da bola em lançamento de Rossi.
"Muito feliz pela assistência. É a primeira da minha vida", comemorou o goleiro do Flamengo, que destacou o "sacrifício" de seus companheiros em campo para sair com a classificação depois de um jogo que se complicou mais do que o esperado.
Após a partida, Leonardo Jardim projetou a semifinal contra o Estudiantes.
"É uma equipe que já enfrentamos, sabemos o valor deles (...) Temos que nos preparar da melhor forma, respeitando sempre todos e tentando impor as nossas ideias", declarou o treinador português.