Scaloni convoca seleção argentina para o "último tango" de Lionel Messi

O técnico Scaloni incluiu o camisa 10 entre os 26 jogadores chamados para os confrontos na Super Data Fifa, mas Messi participará apenas da partida de despedida, no dia 6 de outubro

Lionel Messi após duelo contra a Áustria (PAUL ELLIS / AFP)

A última dança de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina foi confirmada. O campeão do mundo foi convocado para os amistosos da Super Data Fifa, entre os dias 30 de setembro e 6 de outubro, contra Bolívia, Burkina Faso e Benim, respectivamente. As partidas serão disputadas na Argentina.

O técnico Lionel Scaloni incluiu o camisa 10 entre os 26 jogadores chamados para os confrontos divulgados nesta terça-feira, 15. Messi, porém, participará apenas da partida de despedida, no dia 6 de outubro.

O atleta já havia anunciado que a Copa do Mundo de 2026 seria sua última pela seleção argentina. Um pouco mais de um mês depois do fim do torneio, o jogador publicou uma mensagem em seu Instagram na qual anunciou sua aposentadoria da equipe nacional

Além disso, o treinador da Argentina também falou à imprensa sobre a decisão de chamar Messi, ressaltando que o craque merecia uma despedida digna de seus feitos.

"A todos os torcedores da seleção argentina e a todos argentinos e argentinas, quero comunicar-lhes que, depois de uma conversa com o técnico Lionel Scaloni, tomamos a decisão de convidar o melhor jogador do mundo, o emblema da nossa seleção, o nosso capitão, Lionel André Messi, para que possa ter a despedida que realmente merece no dia 6 de outubro aqui, na Argentina", afirmou Scaloni.

Depois da confirmação da convocação, a Associação de Futebol Argentino (AFA) também informou que os demais campeões mundiais que estiveram com Messi no Catar, em 2022, serão convidados para participar da despedida ao lado de seus familiares. A ideia é reunir o grupo que conquistou o título naquele Mundial para a partida que marcará a última apresentação do camisa 10 diante da torcida argentina.

Messi anunciou a aposentadoria da seleção argentina em 31 de agosto, em uma publicação no Instagram. O atacante confirmou que não pretendia mais defender a equipe nacional após o encerramento de sua trajetória no Mundial de 2026.

Dias depois, a AFA publicou um vídeo em homenagem ao camisa 10. A produção relembrou momentos marcantes de Messi com a seleção e suas principais conquistas, com destaque para o título da Copa do Mundo de 2022.

PALMEIRENSES CHAMADOS

A lista de convocados para os amistosos também conta com dois jogadores que atuam no Brasil. Lionel Scaloni optou por chamar Agustín Giay e Flaco López, ambos do Palmeiras, nos primeiros compromissos do país depois da Copa do Mundo de 2026.

Integrante do elenco que foi vice-campeão mundial, Flaco retorna à equipe nacional como uma das opções para o setor ofensivo, ao lado de nomes de peso: Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão.

VEJA A PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DA ARGENTINA DEPOIS DA DISPUTA DA COPA DO MUNDO:

Goleiros - Emiliano Martínez (Chelsea), Rulli (Manchester City) e Musso (Atlético de Madrid);

Laterais - Giay (Palmeiras), Tagliafico (Lyon) e Vega (Zenit);

Zagueiros - Romero (Atlético de Madrid), Medina (Bayer Leverkusen), Foyth (Villarreal), Balerdi (Olympique de Marselha) e Lisandro Martínez (Manchester United);

Meio-campistas: Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Palacios (Ipswich Town), Lo Celso (Real Betis), Nicolás Paz (Como), De Paul (Inter Miami) e Barco (Chelsea);

Atacantes: Flaco López (Palmeiras), Mastantuono (Fiorentina), Prestianni (Benfica), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Lionel Messi (Inter Miami), Soulé (Roma), Nicolás González (Juventus) e Castro (Roma).

CONFIRA OS JOGOS DA SELEÇÃO ARGENTINA NA PRÓXIMA DATA FIFA:

30/09 - Argentina x Bolívia (Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba)

03/10 - Argentina x Burkina Faso (Estádio Monumental, em Buenos Aires)

06/10 - Argentina x Benin (Estádio Monumental, em Buenos Aires)