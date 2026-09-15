Fluminense defende vantagem contra o Platense para ir às semifinais da Libertadores

No jogo de ida, em Buenos Aires, o Fluminense fez 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferente, nesta terça (15), no Maracanã, para garantir vaga na semifinal da Libertadores

Hulk, atacante do Fluminense (MARCELO GONÇALVES/FFC)

O Fluminense tenta confirmar sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores, nesta terça-feira (15), quando enfrenta o Platense-ARG pelo segundo jogo das quartas. Como venceu no Maracanã por 2 a 0, agora o time brasileiro pode perder até por um gol de diferença. O jogo começa às 19 horas no estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina.

O time carioca chega ao confronto após sofrer sua primeira derrota desde a chegada do treinador Marcão. De olho na Libertadores, o Fluminense foi a campo com um time reserva no último sábado e acabou derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

Além da derrota, o clube recebeu uma dura notícia no mesmo dia. O executivo de futebol Paulo Angioni morreu aos 80 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Em meio ao luto, o Fluminense busca fazer jus à alcunha de 'Time de Guerreiros' para buscar a vaga na Argentina.

Em relação ao time, o atacante Canobbio cumpriu suspensão na primeira partida contra o Platense e está de volta para o duelo decisivo na Argentina. Além dele, o também atacante Hulk, que não entrou em campo na última rodada do Brasileirão por questões contratuais, é outro que fica à disposição.

A principal dúvida está no meio-campo. O volante Nonato, utilizado no primeiro jogo da decisão, disputa a titularidade com Hércules. A tendência é que desta vez, a comissão técnica escolha começar com Hércules, já que o seu companheiro foi o escolhido para atuar diante do Atlético-MG, na ocasião em que o time foi a campo com reservas.

Marcão destacou que ainda não há nada decidido e pediu respeito ao Platense. Ele valorizou o desempenho apresentado no Maracanã, mas entende que é preciso manter o mesmo foco para voltar para casa com a classificação.

"Lógico que a gente queria fazer três, quatro gols no primeiro jogo, mas do outro lado tem uma equipe que temos que ter respeito. Já vieram em São Paulo e conseguiram uma vitória sobre o Corinthians. O Platense sabe jogar a Libertadores. Conquistamos um resultado importante, não tem nada decidido", comentou.

O zagueiro Ignácio, o lateral-direito Samuel Xavier, o volante Alisson e os atacantes Matheus Reis, Germán Cano e John Kennedy, todos lesionados, não estão à disposição da comissão técnica.

O Platense chega em baixa após revés por 2 a 1 para o Estudiantes fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Argentino. Além disso, não atravessa boa fase e está há quatro partidas sem vitória, com três derrotas e um empate.

Agora, para chegar às semifinais da Libertadores, precisa vencer por três gols de diferença. Ou por dois gols e levar a definição da vaga para a disputa de pênaltis.

O time é comandado pelo ex-atacante Martín Palermo, ídolo do Boca Juniors e que comandou o Fortaleza na última temporada, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do clube nordestino.

Entre os principais nomes do elenco estão o zagueiro Victor Cuesta, que tem passagens por Internacional e Botafogo, e o atacante Nico López, conhecido por também ter atuado pelo clube gaúcho.