Comandado por Yamal e Raphinha, Barcelona segue com 100% no Campeonato Espanhol

O Barcelona derrotou o Levante por 4 a 1, neste domingo (13), com dois gols de Yamal e uma grande partida de Raphinha, chegando à quinta vitória consecutiva no Espanhol

Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol do Barcelona (JOSÉ JORDAN/AFP)

O Barcelona segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, após a vitória por 4 a 2 sobre o Levante neste domingo (13), pela 5ª rodada, com dois gols de Lamine Yamal e mais uma grande partida de Raphinha.

O jovem Xavi Espart abriu o placar aos cinco minutos, Yamal ampliou (19' e 48' de pênalti) e Karim Adeyemi fechou a conta (90+2') para o líder Barça, que agora soma 15 pontos em 15 possíveis.

O Levante colocou emoção na partida descontando com Iván Romero (79') e Roger Brugué (88'), mas não impediu a vitória do time catalão, que lidera com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid e cinco sobre Alavés (3º), Atlético de Madrid (4º) e Sevilla (5º).

O Barcelona dominou praticamente desde o início, embora com menos brilho do que em seus últimos jogos, e acabou sofrendo com os próprios erros.

"Foi um jogo difícil. Nós mesmos complicamos mais do que o necessário", afirmou o goleiro do Barça, Joan Garcia, em entrevista ao canal Movistar+.

Questionado no início da temporada, Lamine Yamal rapidamente dissipou todas as dúvidas sobre o seu desempenho, formando uma grande parceria com Raphinha, que segue impecável em sua função de centroavante.

O brasileiro voltou a ser uma referência no ataque do Barcelona, participando de quase todas as jogadas de perigo da equipe.

Yamal somou seu sexto gol e agora é um dos artilheiros do campeonato ao lado de Kylian Mbappé (Real Madrid), Sergio Camello (Rayo Vallecano) e Raphinha.

Mais cedo, no primeiro jogo do dia, o Celta de Vigo empatou em 1 a 1 com o Málaga.

O time galego, que segue sem vencer, saiu na frente com um gol de Iván Jutglà (41'), mas Adrián Niño (83') deixou tudo igual marcando de cabeça.

Atlético de Madrid vence Real Sociedad

No último jogo do dia, o Atlético de Madrid venceu a Real Sociedad for a de casa por 3 a 0, graças aos gols de Alejandro Grimaldo (84' de pênalti), Jonathan David (89') e Giuliano Simeone (90'+5).

"Foi uma vitória importante. Precisávamos dela porque vínhamos de duas derrotas", disse Grimaldo à DAZN após a partida.

O resultado leva o time 'colchonero' à quarta posição na tabela.

Também neste domingo, o Deportivo de A Coruña foi à casa do Getafe e conseguiu um empate em 1 a 1 graças a mais um gol de Pierre-Emerick Aubameyang (78'), que marcou após Ramón Terrats (66') abrir o placar para os anfitriões.

A 5ª rodada do Campeonato Espanhol termina na segunda-feira com o duelo entre Villarreal (18º) e Betis (7º).

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira

Sevilla 1 a 0 Valencia

Sábado

Racing Santander 2 a 1 Alavés

Osasuna 0 a 2 Espanyol

Athletic Bilbao 1 a 1 Elche

Real Madrid 4 a 1 Rayo Vallecano

Celta de Vigo 1 a 1 Málaga

Levante 2 a 4 Barcelona

Getafe 1 a 1 Deportivo de La Coruña

Real Sociedad 0 a 3 Atlético de Madrid

Segunda-feira (14)

16h: Villarreal x Betis