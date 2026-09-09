Corinthians chega atormentado a 1º duelo com Estudiantes por sobrevivência na Libertadores

Vindo de quatro derrotas no Brasileirão, o Corinthians encara o Estudiantes, fora de casa, buscando reação para sobreviver na luta por vaga nas semifinais da Libertadores

Último treino do Corinthians antes do confronto pela Libertadores (REPRODUÇÃO/VÍDEO TV CORINTHIANS)

A vitória sobre o Rosario Central, nas oitavas de final da Libertadores, foi o último momento de alegria do Corinthians nesta temporada. Passados 20 dias, não restou nenhum resquício do sentimento catártico daquela noite em Itaquera. O que o time comandado por Fernando Diniz leva a La Plata, onde enfrenta o Estudiantes pela rodada de ida das quartas de final, às 21h30 desta quarta-feira, é uma dose alta de turbulência.

A série de quatro derrotas no Brasileirão, três delas em casa, inclusive para a lanterna Chapecoense, aplacaram o ânimo dos corintianos que vibraram com o gol de Breno Bidon sobre o Rosario, em uma partida na qual o time alvinegro jogou a maior parte do segundo tempo com um a menos, após expulsão de Raniele

O volante, portanto, é desfalque para o compromisso contra o Estudiantes. Também é baixa o atacante Yuri Alberto, que viveu a expectativa de voltar a jogar na semana passada após avançar em recuperação de lesão muscular na coxa direita, mas uma fibrose na cicatrização da lesão adiou o retorno e ele continua indisponível.

A ausência de Yuri é muito lamentada por Fernando Diniz, cujo trabalho no Corinthians vive o momento mais crítico, em razão dos resultados ruins no Brasileirão. Sem nenhum jogador com a mesma capacidade de movimentação e posicionamento do artilheiro da Neo Química Arena, o treinador tem encontrado dificuldades para extrair o melhor do ataque. Nem mesmo a defesa, ponto positivo do trabalho de Diniz até o início da derrocada, tem funcionado.

"O trabalho dele começou de uma maneira muito boa, a gente cresceu muito. Sempre tem uma instabilidade, é normal. Estamos trabalhando para conseguir voltar ao eixo de novo", comentou o lateral-direito Matheuzinho em coletiva na véspera da partida.

"Confiamos 100% no Diniz, é um cara muito capaz, já mostrou em outros clubes. Estamos fechados. Todos os jogadores confiam na proposta de jogo. Ele quer o melhor para o Corinthians."

O Estudiantes também não vive grande momento. Sem vencer há dois jogos, com um empate e uma derrota, está na 13ª colocação do torneio Clausura, o segundo turno do Campeonato Argentino, que começou há oito rodadas. No primeiro semestre, durante o Apertura, terminou em primeiro lugar nos pontos corridos, mas foi eliminado nas quartas de final.

Já a Libertadores tem sido de superação para o time de La Plata, que penou durante a fase grupos, durante a qual empatou por 1 a 1 e perdeu por 1 a 0 nos encontros que teve com o Flamengo. Classificou-se em segundo lugar, com nove pontos, sete atrás dos flamenguistas, que tiveram 16. Para chegar às quartas de final, passou pela Universidad Católica, o qual venceu por 3 a 0 como visitante após empate por 1 a 1 na Argentina.

O treinador Alexander "Cacique" Medina não deve contar com o zagueiro Tomás Palacios, que atua no Estudiantes emprestado pela Inter de Milão, por causa de uma lesão muscular. Lucas Alario, ex-Inter de Porto Alegre, é outro na lista de lesionados, mas não costuma ser titular. O nome mais conhecido do time argentino é o goleiro Muslera, que ficou marcado pelas falhas cometidas com a camisa do Uruguai na Copa do Mundo deste ano.