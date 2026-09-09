Fluminense faz 2 a 0 no Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores
Com um gol e uma assistência, o veterano atacante Hulk foi o destaque da vitória do Fluminense sobre o Platense, da Argentina, na primeira partida das quartas da Libertadores
Publicado: 09/09/2026 às 08:02
Hulk, atacante do Fluminense (MARCELO GONÇALVES/FFC)
O Fluminense venceu o Platense da Argentina por 2 a 0 nesta terça-feira (8), no Maracanã, e abriu vantagem no confronto de quartas de final da Copa Libertadores.
Hulk comandou a vitória tricolor dando a assistência para Nonato abrir o placar aos 21 minutos e marcando o segundo após receber ótimo passe de Paulo Henrique Ganso (31).
O veterano atacante de 40 anos marcou pela primeira vez com a camisa do Flu pela Libertadores.
Hulk também alcança a marca de 17 gols no principal torneio de clubes da América do Sul, 16 deles pelo Atlético-MG, com o qual chegou à final em 2024, mas acabou derrotado pelo Botafogo.
"Veio para fazer isso, ajudar os nossos jogadores em momento de definição", disse o técnico Marcão sobre a atuação do camisa 7 tricolor.
A boa vitória é um passo importante para o time carioca rumo à semifinal, mas o surpreendente Platense, comandado pelo ex-atacante da seleção argentina Martín Palermo, segue vivo no confronto graças à uma defesa providencial do goleiro Juan Pablo Cozzani nos instantes finais da partida.
Na próxima terça-feira, o Fluminense vai ao estádio Vicente López, na província de Buenos Aires, podendo perder por até um gol de diferença para garantir a classificação.
Quem avançar terá pela frente na semifinal o vencedor do duelo entre LDU e Palmeiras, que começa na quarta-feira em São Paulo.
Hulk decisivo
Campeão em 2023, o Fluminense disputou sua centésima partida na Libertadores e começou com domínio absoluto, enquanto o Platense se fechava na defesa.
Os argentinos até chegaram a assustar com um chute de Nicolás Retamar que Fábio defendeu, mas a resposta tricolor foi imediata.
Em jogada rápida, Ganso recuperou a bola, que chegou até Hulk depois de passar por Yeferson Soteldo. O camisa 7 fez um belo passe para Nonato, que avançou livre de marcação e finalizou na saída de Cozzani.
Na pausa para a hidratação, Palermo pedia tranquilidade aos seus jogadores: "Já passou. Não podemos nos descuidar".
No entanto, a equipe não reagiu bem ao golpe.
Minutos depois, Hulk recebeu linda assistência de Ganso na área e bateu com categoria para ampliar a vantagem do Flu.
Flu pressiona, mas não aumenta
O Fluminense continuou pressionando depois do intervalo, mas teve dificuldade em transformar sua superioridade em gol.
Um cruzamento perigoso de Soteldo, por exemplo, não encontrou ninguém para finalizar.
E o Platense ganhou confiança. A bola já não queimava nos pés e os argentinos passaram a rondar constantemente o gol de Fábio.
A defesa tricolor, liderada pelo veterano Thiago Silva, foi então colocada à prova e passou no teste ao manter a vantagem.
Nos minutos finais, outro contra-ataque do Flu poderia ter praticamente matado o confronto, mas Cozzani fez uma defesa salvadora em lance cara a cara com Germán Cano.
"Temos 90 minutos para lutar", comentou Palermo. "A equipe compete. É preciso corrigir para o que vem pela frente".