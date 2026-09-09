Palmeiras espera outra 'noite mágica' contra a LDU por vaga na semifinal da Libertadores

As duas equipes se enfrentaram na semifinal da Libertadores do ano passado e o Palmeiras venceu por 4 a 0, em partida que ficou conhecida como 'noite mágica' do time de Abel Ferreira

Jogadores do Palmeiras realizaram último treino antes de jogo com a LDU (CESAR GRECCO/SE PALMEIRAS)

O Palmeiras busca vaga à semifinal da Libertadores contra um rival que evoca boas memórias: a LDU. Foi o mesmo adversário equatoriano que o time alviverde eliminou há quase um ano para avançar à final da última edição do principal torneio do continente.

Ambos se enfrentam 10 meses depois nesta quarta-feira, às 19h, no Nubank Parque. O duelo de volta será daqui a uma semana, dia 16, em Quito, no Equador, uma vez que os equatorianos fizeram melhor campanha que a equipe paulista.

A "noite mágica", que incluiu 4 a 0 e atuação perfeita do Palmeiras diante da LDU naquela semifinal em outubro de 2025 são lembranças positivas que podem inspirar de alguma maneira o time treinado por Abel Ferreira em um momento de oscilação, com a perda da liderança do Brasileirão e muitas cobranças por melhores resultados e apresentações depois de apenas três vitórias em 10 partidas.

"Lembrando um pouquinho do ano passado, do jogo contra eles onde todo mundo desacreditava de nós e as únicas pessoas que nos ajudaram e que acreditavam eram nós mesmos, torcedores e jogadores, que temos esse escudo no peito", afirmou o lateral-esquerdo uruguaio Piquerez.

As atuações ruins e as declarações egocêntricas de Abel Ferreira têm incomodado os torcedores no momento em que começam a afunilar as competições. São três taças em disputa ao Palmeiras, vivo na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão, do qual agora é o vice-líder.

O plano nesta quarta-feira é abrir vantagem para decidir com algum conforto a vaga no Equador, onde a LDU é sempre muito forte. Nas oitavas, o Palmeiras apenas empatou em casa com o Cerro Porteño e teve de ganhar no Paraguai para conquistar a vaga.

O desfalque mais importante é o meio-campista Andreas Pereira, punido com dois jogos de suspensão por causa da expulsão no primeiro duelo com o Cerro Porteño. O clube não pôde recorrer e ficará sem um de seus principais jogadores. Lucas Evangelista, que já tem sido titular, deve seguir na equipe.

Único clube a avançar à fase de mata-mata nas últimas 10 edições da Libertadores, o Palmeiras disputa as quartas de final pela 14ª vez na história. É o recordista entre os brasileiros, e tenta alcançar a semifinal pela 13ª vez.

A LDU liderou seu grupo na primeira fase e deixou o Mirassol pelo caminho até chegar às quartas de final. O time treinado por Gustavo Álvarez conta com a segurança de Gonzalo Valle, o goleiro com mais defesas na Libertadores desde o início da fase de grupos, as assistências de Janner Corozo e a ascensão de Yerlin Quiñónez, autor de dois gols no torneio.

No elenco da LDU também está Deyverson, o folclórico atacante considerado ídolo por muitos palmeirenses pelo gol que deu ao Palmeiras seu último título de Libertadores, em 2021.