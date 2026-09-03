Jogos do futebol argentino terão aplausos em homenagem a Messi aos 10 minutos

Depois de 21 anos a serviço da seleção argentina, Messi anunciou a despedida na segunda (31) como recordista de jogos (207) e maior artilheiro da história da seleção (125 gols)

Lionel Messi após duelo contra a Áustria (PAUL ELLIS / AFP)

Uma salva de palmas para o capitão que se despediu: o futebol argentino interromperá os jogos aos dez minutos para homenagear Lionel Messi, que anunciou sua aposentadoria da seleção na última segunda-feira.

A medida foi determinada nesta quarta-feira (2) pela Associação do Futebol Argentino (AFA) como uma homenagem ao lendário camisa 10, que aos 39 anos encerrou sua trajetória com a camisa da 'Albiceleste'.

As homenagens vão acontecer na próxima rodada de todas as divisões do futebol argentino, masculino e feminino, anunciou a AFA em comunicado.

A pausa de um minuto em cada partida é "um reconhecimento à carreira de Lionel Messi na seleção", explicou o texto.

Além disso, os estádios equipados com telões devem exibir um vídeo preparado pela AFA em homenagem ao craque antes de a bola rolar.

Depois de 21 anos a serviço da 'Albiceleste', Messi se despediu como recordista de jogos (207) e maior artilheiro da história da seleção (125 gols).

"Dei tudo, não tenho mais nada a dar e, além disso, estão surgindo jovens muito bons que merecem estar lá", disse o astro em uma carta publicada no Instagram.

A homenagem da AFA se soma a outras iniciativas que surgiram após a despedida do ídolo.

Um projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados para declarar Messi "embaixador ilustre e itinerante da República Argentina", em reconhecimento à sua carreira e à sua projeção internacional.