Manchester City quebra próprio recorde e fecha com Enzo Fernández por R$ 877 milhões

No novo clube, o argentino irá reencontrar seu antigo técnico do Chelsea, Enzo Maresca

Enzo Fernández, ex-meia do Chelsea (ADRIAN DENNIS / AFP)

O Manchester City chegou a um acordo com o Chelsea por Enzo Fernández nesta terça-feira. Segundo informaram os jornais britânicos, o argentino foi vendido por 125 milhões de libras (R$ 877 milhões), valor que iguala a negociação mais cara da Premier League.

A ida do meio-campista ao time de Manchester já era esperada e vinha sendo reportada ao longo da última semana. O atleta já recebeu autorização para a realização dos exames médicos.

No novo clube, Enzo irá reencontrar seu antigo técnico, Enzo Maresca. Com ele, o camisa 8 conquistou uma Uefa Conference League e o Mundial de Clubes da FIFA de 2025.

MANCHESTER CITY QUEBRA PRÓPRIO RECORDE DE TRANSFERÊNCIA

Além de igualar a transferência de Alexander Isak para o Liverpool, a mais cara da Premier League, a chegada de Enzo também ultrapassa o recorde de contratação do City. Antes, a marca pertencia a Elliot Anderson, atleta que foi contratado no início da janela de verão europeia por 116 milhões de libras (R$ 787 milhões).

Junto a isso, a negociação faz Enzo Fernández aparecer pela segunda vez entre as transferências acima de 100 milhões de euros. O argentino já havia movimentado uma quantia desse patamar quando deixou o Benfica para acertar com o Chelsea, em 2023, após conquistar a Copa do Mundo de 2022.

O meio-campista disputou 170 partidas pelo Chelsea, com 31 gols e 29 assistências. Na última temporada, foram 54 jogos, 15 gols e sete passes para gol.

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