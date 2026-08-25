Com gol e assistência, João Pedro é destaque na estreia do Chelsea na Premier League

Atacante brasileiro João Pedro foi peça fundamental do Chelsea, que estreou com vitória fora de casa, diante do Fulham, na sua estreia na Premier League

João Pedro, atacante do Chelsea (ADRIAN DENNIS / AFP)

O Chelsea estreou no Campeonato Inglês nesta segunda-feira (24) com uma vitória fora de casa sobre o Fulham por 3 a 2.

O brasileiro João Pedro abriu o placar para os 'Blues' no estádio de Craven Cottage finalizando com categoria na saída do goleiro no primeiro minuto de jogo.

O Fulham empatou aos 23 com um chute de Joshua King, antes de Morgan Rogers, principal contratação do Chelsea para a nova temporada, colocar os visitantes novamente em vantagem (41').

No segundo tempo, Cole Palmer ampliou para os 'Blues' após receber passe de João Pedro (49').

O Fulham diminuiu pouco depois com o espanhol Gonzalo García (54'), e o placar permaneceu inalterado até o apito final.

"Foi um jogo realmente intenso. Sofremos, competimos e fizemos o que era preciso nos momentos decisivos", avaliou o técnico do Chelsea, Xabi Alonso.

"Fomos uma ameaça. Os três atacantes combinaram bem e criaram chances (...) No geral, o elenco é equilibrado. Jogadores especiais precisam ter liberdade, mas também a responsabilidade de ajudar a equipe", acrescentou Alonso.

O Chelsea jogará na próxima quinta-feira contra o Luton Town (3ª divisão) pela Copa da Liga Inglesa, antes de receber o Brighton pela 2ª rodada do campeonato no domingo.

Por sua vez, o Fulham receberá o Wimbledon (também da 3ª divisão) na Copa da Liga e depois visitará o Sunderland.