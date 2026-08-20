Premier League: campeão Arsenal dá a largada no principal campeonato nacional do mundo

Após levantar a Supercopa da Inglaterra, com um 3 a 0 sobre o Manchester City, no domingo, o Arsenal faz a abertura da Premier League temporada 2026-27 nesta sexta-feira (21)

Título da Community Shield do Arsenal (GLYN KIRK / AFP)

Todos contra o Arsenal: o time londrino, que em maio reconquistou o campeonato inglês após 22 anos, coloca seu trono em jogo na nova temporada, na qual seus principais rivais, incluindo Manchester City, Liverpool e Chelsea, estão em processo de reconstrução.

Considerado o principal campeonato nacional do mundo, a Premier League será aberta nesta sexta-feira (21) pelo atual campeão e favorito Arsenal, às 16h (Brasília), diante do Coventry City.

Enquanto os 'Gunners' apostam na continuidade do projeto de Mikel Arteta, no cargo desde o final de 2019 e responsável por levar a equipe do norte de Londres ao vice-campeonato europeu na temporada passada, outros gigantes da poderosa Premier League apresentam caras novas em seus comandos técnicos.

No Manchester City, chegou ao fim a década prodigiosa de Pep Guardiola e agora a equipe é comandada pelo italiano Enzo Maresca, enquanto Liverpool e Chelsea esperam encontrar seu próprio 'Arteta' na figura de seus novos treinadores espanhóis: Andoni Iraola e Xabi Alonso, respectivamente.

"Estamos preparados"

Por enquanto, as sensações são muito boas para o Arsenal, que no domingo atropelou o Manchester City por 3 a 0 na Community Shield, a Supercopa inglesa.

"Jogamos um grande futebol. Foi uma grande partida, uma maneira esplêndida de começar a temporada. Hoje mostramos o nosso nível e que estamos preparados", comemorou o meio-campista norueguês Martin Odegaard, um dos autores dos gols naquela partida.

Duas das assistências foram dadas por um dos recém-chegados, o meio-campista grego Christos Tzolis, contratação de peso da equipe ao lado de outro jogador de meio-campo, o brasileiro Bruno Guimarães.

"A vontade está aí. Queremos voltar a sentir o gosto de ser campeões. Sabemos que a tarefa será difícil e que exigirão muito de nós nesta temporada", admitiu Arteta.

Era pós-Guardiola

No Etihad Stadium, o sarrafo está altíssimo para Maresca: Guardiola não conquistou a Premier League nas suas duas últimas temporadas no clube, mas antes havia levantado o troféu em seis de sete temporadas até 2024, além de ter dado à equipe o seu — até agora único — título da Liga dos Campeões.

Maresca conquistou uma Liga Conferência e a Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea, mas tem tudo a provar em uma equipe onde a exigência será altíssima.

Para ajudá-lo nesta nova etapa, a diretoria abriu os cofres para contratar o meio-campista Elliot Anderson, que estava no Nottingham Forest, por um valor estimado pela imprensa em 116 milhões de libras (cerca de R$ 816 milhões na cotação atual), além de manter no elenco o atacante norueguês Erling Haaland, que chegou a figurar nas especulações como possível reforço do Real Madrid durante a campanha presidencial do clube espanhol.

Novo ciclo

No Liverpool, também há a sensação de início de um novo ciclo.

O clube foi campeão em 2025 sob o comando de Arne Slot, que teve uma segunda temporada muito mais negativa e deixou a equipe, assim como o emblemático atacante Mohamed Salah.

Iraola, que brilhou em sua passagem anterior ao tornar muito competitivo o habitualmente modesto Bournemouth, é o encarregado de colocar o time de volta aos trilhos.

O Chelsea também terá um técnico espanhol, Xabi Alonso, que inicia sua primeira aventura desde que deixou o Real Madrid no início do ano.

Os 'Blues', que terminaram apenas em décimo lugar na última temporada, também fizeram um grande investimento no mercado. Entre os reforços que chegaram a Stamford Bridge está o meia-atacante Morgan Rogers, vindo do Aston Villa por 117 milhões de libras (R$ 828 milhões).

Efeito Carrick

O Manchester United, que melhorou sensivelmente com Michael Carrick após a fase irregular e conturbada de Amorim, ainda a nova temporada com grandes expectativas, depois de ter terminado a anterior em terceiro lugar e retornado à Liga dos Campeões.

A equipe de Old Trafford não conquista um título desde 2013 e a missão não será fácil. Mas para isso, contratou, entre outros, o belga Youri Tielemans, que deixou o Aston Villa, time que parece enfraquecido para a nova temporada devido a essa saída e à de Morgan Rogers.

O Tottenham de Roberto De Zerbi, que escapou do rebaixamento de forma dramática na temporada passada, é uma das incógnitas antes de a bola começar a rolar na Inglaterra.

Confira todos os jogos da primeira rodada da Premier League (horário de Brasília):

Sexta-feira (21)

16h

Arsenal x Coventry City

Sábado (22)

8h30

Hull City x Manchester United

11h

Everton x Crystal Palace

Ipswich Town x Sunderland

Nottingham Forest x Leeds United

13h30

Brentford x Tottenham

Domingo (23)

10h

Brighton x Aston Villa

Manchester City x Bournemouth

