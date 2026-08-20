Mirassol precisa vencer altitude e pressão da LDU para fazer história na Libertadores

Após empate dentro de casa em 1 a 1, Mirassol volta a encarar a LDU, na altitude de Quito, precisando vencer para escrever nome na história da Libertadores

Jogadores do Mirassol comemoram gol (DIVULGAÇÃO/MIRASSOL)

O Mirassol terá de superar a altitude, um retrospecto intimidador e a pressão provocada pelos últimos resultados para continuar escrevendo sua inédita trajetória na Copa Libertadores O Leão enfrenta a LDU nesta quinta-feira, às 19h, no estádio Casa Blanca, em Quito-EQU, valendo uma vaga nas quartas de final da competição continental.

O empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado no Maião, deixou o confronto completamente aberto. Quem vencer no Equador avança diretamente. Uma nova igualdade, independentemente do número de gols, levará a definição para os pênaltis.

Será a primeira partida do Mirassol como visitante em um mata-mata de Libertadores. O desafio, porém, vai além da falta de experiência do clube em confrontos eliminatórios internacionais.

Localizado a cerca de 2,8 mil metros acima do nível do mar, o Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca, transformou-se em uma fortaleza da LDU contra times brasileiros. Desde a inauguração da arena, em 1997, o time equatoriano recebeu clubes do Brasil em 33 oportunidades e sofreu apenas seis derrotas.

Foram 22 vitórias da LDU, cinco empates e seis triunfos brasileiros, com 65 gols marcados pelos donos da casa e 34 sofridos. O último clube do Brasil que conseguiu vencer no estádio foi o Grêmio, pela Copa Sul-Americana de 2021, em uma partida disputada sem público durante a pandemia.

Desde então, a LDU acumula 11 jogos de invencibilidade em Quito diante de brasileiros, com oito vitórias e três empates. O retrospecto aumenta o tamanho da missão do Mirassol, que já conhece as dificuldades de atuar no local.

Os dois clubes se enfrentaram na capital equatoriana durante a fase de grupos desta edição da Libertadores. Na ocasião, a LDU venceu por 2 a 0. O Mirassol perdeu Negueba durante aquela partida, após uma entrada dura sofrida pelo atacante, que teve uma lesão multiligamentar no joelho, passou por cirurgia e continua fora.

O time que retorna à capital equatoriana, entretanto, está bastante modificado. Cinco jogadores utilizados naquela derrota já deixaram o clube: Lucas Mugni, Galeano, Nathan Fogaça, Everton Galdino e Tiquinho Soares.

O técnico Rafael Guanaes precisou reconstruir setores importantes durante a temporada. No meio-campo, o treinador passou a utilizar uma formação com maior poder de marcação, contando com opções como Neto Moura, Wallisson, Denilson, Japa e Cazonatti.

No ataque, Bruno Santos assumiu a função de referência ofensiva. Edson Carioca ganhou espaço pelo lado direito, enquanto Alesson e Fernandinho disputam a posição na outra beirada do campo.

A mudança de peças também representa uma oportunidade. Embora o Mirassol tenha perdido alguns nomes experientes, a equipe que entra em campo não carrega exatamente as mesmas características do time derrotado pela LDU na fase de grupos.

O momento recente, porém, exige reação. O Leão chega ao confronto depois de sofrer uma goleada por 5 a 1 para o Flamengo no Maião, a maior derrota do clube dentro de casa em nove anos. O resultado também devolveu o time à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos e na 17ª posição.

A Libertadores oferece ao Mirassol a oportunidade de transformar a resposta esportiva em um capítulo histórico. Em sua primeira participação no torneio, o clube já chegou ao mata-mata e agora está a uma vitória de figurar entre os oito melhores do continente.

A LDU também atravessa um período de mudanças. O clube trocou de treinador e vive instabilidade interna, além de aparecer distante dos primeiros colocados do Campeonato Equatoriano. Ainda assim, mostrou força defensiva no empate do jogo de ida e confia no retrospecto dominante em casa para confirmar o favoritismo.

Dentre os nomes, um dos mais conhecidos é o do atacante Deyverson, ex-Palmeiras. O jogador vem ganhando destaque por seu jeito irreverente, e deve iniciar o duelo entre os titulares. Já Quintero é desfalque.