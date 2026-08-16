Arsenal atropela Manchester City na estreia oficial de Maresca e conquista a Community Shield

A decisão deste domingo (16) reuniu o campeão da Premier League e o vencedor da Copa da Inglaterra

Título da Community Shield do Arsenal (GLYN KIRK / AFP)

O Arsenal começou a temporada inglesa com título e uma atuação de gala. Neste domingo, a equipe comandada por Mikel Arteta derrotou o Manchester City por 3 a 0, no Principality Stadium, em Cardiff, e conquistou a Community Shield. A decisão reuniu o campeão da Premier League e o vencedor da Copa da Inglaterra.

O resultado também marcou de maneira negativa a estreia oficial de Enzo Maresca à frente do Manchester City. Escolhido para substituir Pep Guardiola, o treinador viu sua equipe sofrer defensivamente, produzir pouco e ser amplamente dominada durante boa parte da partida.

O Arsenal precisou de apenas 24 segundos para abrir o placar, no gol mais rápido da história da Community Shield. Lewis-Skelly encontrou Calafiori nas costas da defesa, e o italiano invadiu a área antes de tocar na saída de Donnarumma.

A vantagem aumentou aos 27. Madueke acionou Ödegaard, que cruzou para o segundo poste. Tzolis escorou para o meio da área, e Havertz apareceu para completar a jogada e marcar o segundo.

O City ensaiou uma reação antes do intervalo. Haaland recebeu cruzamento e finalizou no canto, mas Raya fez boa defesa. Na sequência, Lewis-Skelly impediu o aproveitamento de O’Reilly, enquanto White bloqueou a tentativa de Doku.

Qualquer possibilidade de reação terminou logo aos dois minutos do segundo tempo. Tzolis recebeu pela esquerda e encontrou Ödegaard pelo meio. O norueguês deixou Gvardiol e Donnarumma para trás antes de finalizar e transformar a vitória em goleada

Com o placar definido, o Arsenal diminuiu o ritmo e passou a administrar a posse de bola. O Manchester City não encontrou forças para ameaçar a vantagem, enquanto a equipe londrina controlou os minutos finais sem correr riscos relevantes.

Contratado por cerca de 75 milhões de libras - aproximadamente R$ 515 milhões -, Bruno Guimarães começou como titular em sua estreia oficial pelo Arsenal, mas foi substituído no intervalo e apareceu no banco com uma bolsa de gelo na coxa direita. Gabriel Magalhães foi o outro brasileiro utilizado na decisão.

Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus não foram relacionados pelo Arsenal em meio às especulações sobre possíveis transferências. Martinelli despertou o interesse do Galatasaray, enquanto Gabriel Jesus está na mira do Napoli. No City, Savinho também ficou fora da lista enquanto avalia uma proposta do Tottenham.



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