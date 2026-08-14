Mercado da Bola: PSG encaminha dupla para o ataque e Barcelona tem Plano B para Álvarez
Janela europeia segue agitada: Barça avalia Luis Suárez enquanto PSG se aproxima de dupla para o ataque
Publicado: 14/08/2026 às 12:18
Mercado da Bola: PSG encaminha dupla para o ataque e Barcelona tem Plano B para Álvarez. (Fotos: Reprodução/X via Champions League | Reprodução/Instagram)
Faltando menos de um mês para o fim da janela de transferências, os gigantes europeus seguem movimentando o mercado da bola. No centro das negociações estão clubes como Arsenal, Barcelona, PSG e Manchester City. Confira as principais movimentações do dia.
Barreiras para o Barcelona
Na busca por reforços, o clube catalão tem esbarrado em exigências financeiras. Segundo o jornal The Independent, o Barça ainda não atingiu o valor estipulado para a contratação do volante Rodri, postura que deixou a diretoria do Manchester City perplexa.
No ataque, a situação também esfriou. Principal alvo da diretoria, o atacante Julián Álvarez começa a aceitar que sua transferência está travada. Conforme noticiado pela rádio espanhola Cadena SER, o argentino admitiu aos companheiros de Atlético de Madrid que errou na forma como geriu o interesse catalão.
Para evitar atritos no estádio Metropolitano, Álvarez reafirmou seu compromisso total com o clube colchonero.
Plano B no ataque do Barça
Diante do provável fracasso na investida por Álvarez, o Barcelona já busca alternativas no mercado. De acordo com o jornal catalão Sport, a diretoria avalia o colombiano Luis Suárez como o "Plano B" para o comando de ataque.
O centroavante do Sporting teve uma temporada de destaque com o clube português em 2025-26, marcando 28 gols e dando sete assistências em 32 jogos.
Ferran Torres e Mika Godts no PSG
Enquanto busca opções no mercado, o Barça também articula saídas para equilibrar o caixa. A Cadena SER aponta que o clube está perto de fechar a venda de Ferran Torres ao Paris Saint-Germain por um valor fixo de 50 milhões de euros (cerca de 300 milhões de reais).
No PSG, o espanhol não seria a única novidade. A equipe do técnico Luis Enrique também mira mais um reforço no ataque. O alvo é o ponta belga do Ajax, Mika Godts, que, segundo informou a revista de futebol holandesa Voetbal International (VI), já tem acordo com o atual campeão da Champions.
A revista noticia que Ajax e PSG chegaram a um acordo verbal pela transferência de Mika Godts, um negócio que gira em torno de 55 milhões de euros (cerca de 330 milhões de reais). O ponta belga se destacou no Campeonato Holandês da temporada passada, marcando 17 gols e dando 12 assistências em 32 jogos.
Manchester City já busca alternativas para Rodri
Enquanto lida com a investida do Barcelona sobre Rodri, o Manchester City se movimenta para reestruturar o seu meio-campo. De acordo com o jornalista Jack Gaughan, Tijjani Reijnders está deixando o clube apenas um ano após a sua chegada. O meia tem acerto encaminhado com o Al Qadsiah, da Arábia Saudita, em um negócio superior a 50 milhões de libras (cerca de 350 milhões de reais).
Para repor o setor, o técnico Enzo Maresca exigiu um esforço pesado da diretoria. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o Manchester City ofereceu 120 milhões de euros (aproximadamente 720 milhões de reais) por Enzo Fernández, do Chelsea.
Reforço na defesa do Arsenal
Também na Inglaterra, o Arsenal trabalha para reforçar o setor defensivo nesta reta final de janela. De acordo com a Sky Sports, os Gunners abriram conversas com o Bayer Leverkusen visando um possível acordo pela contratação do zagueiro inglês Jarell Quansah.