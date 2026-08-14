Mirassol leva gol no final e cede empate contra a LDU na estreia das oitavas da Libertadores
O time do Mirassol abriu o placar no primeiro tempo, diminuiu o ritmo no segundo e foi castigado com gol de empate dos equatorianos da LDU no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Publicado: 14/08/2026 às 08:01
Eduardo comemora gol do Mirassol (RAPHA MARQUES/AFP)
O Mirassol estava vivendo um sonho em sua primeira participação de mata-mata na história da Libertadores. Após passar pela fase de grupos, reencontrou a LDU-EQU, chegou a sair na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 na reta final nesta quinta-feira, no Estádio Campos Maia, pelo jogo de ida das oitavas de final, e terá que decidir a vaga na altitude de Quito
Depois de se safar na primeira etapa, com duas bolas na trave dos equatorianos, o Mirassol foi em vantagem para o intervalo, com gol de Eduardo, aproveitando uma falha bizarra da defesa. No segundo tempo, o time teve chances de ampliar o marcador, perdeu grandes chances e foi castigado no fim, com Estada. Foi o primeiro gol sofrido pelo time paulista jogando em casa nesta Libertadores.
O empate deixou um gosto amargo para o Mirassol, que agora terá que vencer para manter o sonho vivo. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, às 19h, no estádio Casa Blanca. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Quando se encontraram na fase de grupos, o Mirassol foi superado na altitude por 2 a 0 e devolveu o placar em casa.
O Mirassol tentou começar a partida com sua pressão, intimidando o adversário, mas encontrou dificuldade para finalizar a gol. Quando teve a oportunidade, não perdoou. Segovia errou feio e a bola sobrou para Edson Carioca, que serviu Eduardo bater rasteiro e abrir o placar, aos 14 minutos. A vantagem fez o time paulista diminuir a intensidade e deixou a LDU tomar conta da partida.
Corozo saiu cara a cara, mas buscou o ângulo e errou o alvo. Depois, o atacante finalizou em cima de Walter. O time equatoriano seguiu mais contundente nos arremates, com direto a bola na trave de Cornejo, quase marcando olímpico. Sem conseguir reagir, o Mirassol contou com a sorte novamente. Na reta final, Estada apareceu livre na área e carimbou o travessão de Walter.
A bronca no vestiário parece ter acordado o Mirassol. Com outra postura no segundo tempo, conseguiu ter o controle da partida e lamentou não ter ampliado o marcador. Primeiro, Valle salvou o chute de longe de Carioca, depois Reinaldo enganou metade do estádio quando a bola acertou a rede pelo lado de fora. Antes dos 20 minutos, Bruno Santos também tentou e cabeceou rente à trave.
Após a parada para a reidratação, a LDU passou a equilibrar a posse da bola, porém ainda sem assustar a defesa paulista, que ainda tinha o controle da partida. Até que o Mirassol foi castigado na reta final. Na primeira chegada contundente dos equatorianos, Estrada aproveitou o bate e rebate na área e deixou tudo igual, aos 36. O empate foi um banho de água fria no time paulista que não encontrou forças para reagir.