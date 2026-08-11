PSG e Aston Villa decidem a Supercopa da Uefa nesta quarta (12)

Em 2025, o PSG derrotou nos pênaltis outro clube inglês, o Tottenham (4–3 após empate em 2 a 2), para levantar a Supercopa, que coloca frente a frente os vencedores da Liga Europa e da Liga dos Campeões

Luis Enrique, técnico do PSG (FRANCK FIFE / AFP)

Transformado no time a ser batido depois de vencer as duas últimas edições da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain abre a temporada do futebol europeu contra o Aston Villa, campeão da Liga Europa, na decisão da Supercopa da Uefa, nesta quarta-feira (12), em Salzburgo, na Áustria.

Para o técnico do time parisiense, Luis Enrique, que vem recuperando gradualmente a força máxima de seu elenco, à medida que os jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2026 retornam das férias, a nova temporada será uma maratona, na qual sua equipe não quer dar brecha para os rivais.

No ano passado, o PSG derrotou nos pênaltis outro clube inglês, o Tottenham (4–3 após empate em 2 a 2), para levantar a Supercopa, que coloca frente a frente os vencedores da Liga Europa e da Liga dos Campeões.

O desafio este ano é ainda mais complicado, devido ao retorno posterior de jogadores que disputaram a Copa do Mundo até o fim de semana da final (18 e 19 de julho), como é o caso do espanhol Fabián Ruiz e dos franceses Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué.

Esses quatro jogadores só se reapresentaram ao PSG na segunda-feira e nada garante que estarão presentes no jogo da Supercopa.

Outros nomes que disputaram a Copa do Mundo, como os portugueses João Neves, Vitinha e Nuno Mendes, além do brasileiro Marquinhos, voltaram a treinar há uma semana.

E inclusive tiveram tempo de jogo, no amistoso disputado contra o Manchester United (1 a 1), no último sábado.

Administrar os minutos de jogo

Contra o United, o PSG teve um desempenho muito melhor do que o apresentado na derrota por 3 a 0 para o Mallorca três dias antes, quando Luis Enrique escalou vários jogadores da base.

No jogo decisivo contra o Aston Villa, o time francês poderá contar com seus dois reforços: o atacante Maghnes Akliouche, contratado junto ao Monaco, e o lateral Lucas Digne, que estava justamente no clube de Birmingham.

O único pilar da equipe que teve descanso foi o atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que inicia a temporada em plena forma, já que seleção não disputou a Copa do Mundo.

Com o restante do elenco, Luis Enrique precisará administrar os minutos de jogo para evitar a onda de lesões que assolou a equipe durante os primeiros meses da temporada passada.

Quatro dias depois da Supercopa da Uefa, o time parisiense terá um novo desafio: a decisão da Supercopa da França, contra o Lens.

E após esta semana particularmente intensa, o PSG voltará ao Parque dos Príncipes no dia 23 de agosto para enfrentar o Rennes pela 1ª rodada do Campeonato Francês.