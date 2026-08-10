Manchester City prepara proposta milionária pela joia da seleção marroquina de 18 anos

Destaque de Marrocos na Copa do Mundo 2026, meia Ayyoub Bouaddi já teria acertado salário com o Manchester City, que deverá desembolsar 100 milhões de euros ao Lille, da França, segundo jornal português A Bola

Ayyoub Bouaddi, meia da seleção de Marrocos (MAURO PIMENTEL/AFP)

O Manchester City está preparando uma oferta de 100 milhões de euros ao Lille, da França, para contar ainda nesta temporada com a joia marroquina Ayyoub Bouaddi.

O meia de apenas 18 anos foi um dos grandes destaques da sua seleção na Copa do Mundo 2026, desclassificada nas quartas de final pela França.

A informação foi publicada, nesta segunda-feira (10), pelo jornal esportivo português A Bola.

Segundo o periódico, Ayyoub Bouaddi já teria acertado o salário com os citizens e as negociações com o clube francês estariam próximas de um desfecho, em uma das maiores transações desta janela de transferências.

Jogador de bom porte físico (1,85m), com muita qualidade técnica, excelente posicionamento em campo e personalidade de sobra, já chamava a atenção do diretor técnico do City, Hugo Viana, pela temporada que faz no Lille.

Mas as suas atuações na copa (foi titular em cinco dos seis jogos da seleção de Marrocos) chamaram a atenção de vários gigantes da Europa gerando uma supervalorização do meia e obrigando que o time de Manchester entrasse firme na negociação.