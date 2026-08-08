Jornal revela suposto plano para assassinar Messi durante a Copa do Mundo

De acordo com as autoridades americanas, Messi foi quem recebeu o maior número de ameaças ao longo do campeonato

Lionel Messi, da Argentina (Paul ELLIS / AFP)

Lionel Messi seria alvo de um atentado durante a Copa do Mundo, segundo relatório da policia americana. De acordo com as autoridades, o craque foi quem recebeu o maior número de ameaças ao longo do campeonato.

O jornal espanhol Información afirmou que um homem, ainda não identificado, ligou para o aeroporto de Dallas e ameaçou invadir o estádio acompanhado de outras duas pessoas antes da partida entre Argentina e Jordânia, pelo Grupo J, no dia 27 de junho. Na ocasião, a seleção argentina venceu por 3 a 1.

Outra ameaça ocorreu no dia 7 de julho, antes do confronto entre Argentina e Egito pelas oitavas de final do torneio. A seleção argentina venceu a partida por 3 a 2. Nas redes sociais, um dos suspeitos escreveu: "Vou entrar no estádio de Atlanta e explodir o Messi com quatro bombas".

Ainda durante a partida, a polícia americana recebeu uma denúncia sobre a suposta presença de três bombas escondidas em latas de lixo nas arquibancadas do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Segundo as autoridades, as ameaças ocorreram em meio à realização do torneio e mobilizaram equipes de segurança para verificar possíveis riscos dentro e nos arredores do estádio.