Vozinha desembarca no Chile para reforçar o Colo-Colo

O goleiro de 40 anos foi recebido com festa por uma multidão no aeroporto de Santiago

Goleiro Vozinha em chegada ao Chile (RAUL BRAVO / AFP)

Após ter sua chegada adiada por alguns dias, o goleiro Vozinha finalmente desembarcou no Chile para reforçar a equipe do Colo-Colo. Por compromissos pessoais e uma possível negociação com o Berkane, do Marrocos, o experiente goleiro demorou para se apresentar em seu novo clube.

Com o impasse superado, Vozinha chegou ao aeroporto de Santiago na noite deste domingo (2) e foi recebido com festa por uma multidão de torcedores do clube chileno.

Além da parte esportiva, o arqueiro de 40 anos chega ao Colo-Colo com grande capacidade de mobilização fora das quatro linhas. O atleta foi sensação da Copa do Mundo de 2026 por Cabo Verde e já acumula 29,5 milhões de seguidores em uma rede social.

Atraindo os olhares de todo o mundo do futebol por contratar Vozinha, o Colo-Colo vive boa fase no Campeonato Chileno e lidera a liga com 12 pontos de vantagem em relação ao 2º colocado. Além do cabo-verdiano, o Cacique também conta com o histórico jogador Arturo Vidal em seu elenco.

Sem clube desde que deixou o Chaves, de Portugal, Vozinha foi especulado em diferentes clubes após o Mundial da América do Norte e optou por atuar no futebol sul-americano em sua reta final de carreira.



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