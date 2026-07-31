Da vasta cabeleira às trancinhas: confira o novo penteado do espanhol Cucurella

Após tatuar a imagem do técnico Luis de la Fuente segundo a taça da copa, Cucurella volta a chamar a atenção pelo novo visual, de trancinhas

Cucurella, lateral do Real Madrid e da seleção espanhola de novo visual (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Conhecido por sua marcação implacável e pela vasta cabeleira, o lateral Cucurella segue ganhando espaço na mídia e redes sociais por aparições fora de campo após a conquista da Copa do Mundo 2026.

Desta vez, o lateral, ex-Chelsea e contratado pelo Real Madrid para esta temporada, ele decidiu mudar no penteado.

Em vídeo publicado pelo jornal esportivo português A Bola, Cucurella aparece sentado em uma cadeira de um cabeleireiro, com o sorriso aberto enquanto exibe o seu dread, ou trancinhas.

O lateral já chamado a atenção após a conquista do mundial por cumprir a promessa feita durante a competição e tatuar no braço a imagem do técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, segurando a Taça Fifa.