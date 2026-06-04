Liverpool confirma Andoni Iraola como novo técnico após saída de Arne Slot
Aos 43 anos, Iraola desembarca em Anfield após se destacar no comando do Bournemouth
Publicado: 04/06/2026 às 19:10
Andoni Iraola, técnico do Liverpool (Divulgação/Liverpool)
O Liverpool confirmou nesta quinta-feira, 4, a contratação de Andoni Iraola para o comando da equipe principal. O treinador espanhol chega para ocupar a vaga deixada por Arne Slot, que encerrou sua passagem pelo clube na última semana.
Segundo informações da ESPN, Iraola assinou contrato válido por duas temporadas. O espanhol costuma priorizar vínculos mais curtos ao longo da carreira, característica que também foi levada em consideração durante as negociações.
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Em suas primeiras declarações após ser anunciado, o treinador destacou o tamanho do desafio e a importância de assumir o comando de uma das equipes mais tradicionais do futebol mundial
"Você não precisa de muito para se sentir atraído pelo Liverpool O Liverpool é o Liverpool", afirmou ao site oficial do clube.
Iraola também ressaltou a atmosfera criada pelos torcedores e a possibilidade de disputar títulos com um elenco de alto nível.
"Aqui existe algo especial envolvendo os torcedores, o clube e os jogadores. Além disso, terei a oportunidade de trabalhar com atletas de primeira linha e competir por conquistas importantes. É difícil encontrar algo mais atrativo no futebol. Estou muito entusiasmado para começar", completou.
A chegada do espanhol era tratada internamente como prioridade pela diretoria do Liverpool. O perfil de jogo ofensivo e intenso apresentado por suas equipes pesou na escolha dos dirigentes para liderar o novo ciclo do clube inglês.