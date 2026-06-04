Liverpool confirma Andoni Iraola como novo técnico após saída de Arne Slot

Aos 43 anos, Iraola desembarca em Anfield após se destacar no comando do Bournemouth

Andoni Iraola, técnico do Liverpool (Divulgação/Liverpool)

O Liverpool confirmou nesta quinta-feira, 4, a contratação de Andoni Iraola para o comando da equipe principal. O treinador espanhol chega para ocupar a vaga deixada por Arne Slot, que encerrou sua passagem pelo clube na última semana.

Aos 43 anos, Iraola desembarca em Anfield após se destacar no comando do Bournemouth, onde permaneceu por três temporadas. Seu trabalho ganhou notoriedade especialmente na última edição da Premier League, quando conduziu a equipe a uma campanha inédita entre os seis primeiros colocados da tabela e garantiu uma classificação histórica para competições europeias.

Segundo informações da ESPN, Iraola assinou contrato válido por duas temporadas. O espanhol costuma priorizar vínculos mais curtos ao longo da carreira, característica que também foi levada em consideração durante as negociações.

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Em suas primeiras declarações após ser anunciado, o treinador destacou o tamanho do desafio e a importância de assumir o comando de uma das equipes mais tradicionais do futebol mundial

"Você não precisa de muito para se sentir atraído pelo Liverpool O Liverpool é o Liverpool", afirmou ao site oficial do clube.

Iraola também ressaltou a atmosfera criada pelos torcedores e a possibilidade de disputar títulos com um elenco de alto nível.

"Aqui existe algo especial envolvendo os torcedores, o clube e os jogadores. Além disso, terei a oportunidade de trabalhar com atletas de primeira linha e competir por conquistas importantes. É difícil encontrar algo mais atrativo no futebol. Estou muito entusiasmado para começar", completou.

A chegada do espanhol era tratada internamente como prioridade pela diretoria do Liverpool. O perfil de jogo ofensivo e intenso apresentado por suas equipes pesou na escolha dos dirigentes para liderar o novo ciclo do clube inglês.