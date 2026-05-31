Torcedores do PSG perdem lance do título após TV ser desligada em cobrança decisiva

O incidente ocorreu em um bar onde torcedores se reuniam para acompanhar a final da Champions League (Reprodução/Redes Socias)

Assistir a uma disputa de pênaltis que vale título já é um teste para o coração de qualquer fã de futebol. Mas para um grupo de torcedores do PSG, a tensão virou revolta em fração de segundos. No momento exato em que o zagueiro Gabriel Magalhães partia para a cobrança que definiria o campeonato, a tela da televisão apagou, deixando os espectadores no escuro e frustrando quem esperava pelo grito de campeão.

O incidente ocorreu em um bar onde torcedores se reuniam para acompanhar a finalíssima. O clima, que já era de roer as unhas após um empate dramático no tempo regulamentar, transformou-se em caos quando alguém, por acidente desligou o aparelho principal.

Segundos de escuridão e o grito atrasado

A pane no monitor durou pouco mais de dez segundos, o suficiente para que ninguém na sala visse o zagueiro adversário desperdiçar a cobrança decisiva. Enquanto a tela piscava em preto, o silêncio tenso do local foi quebrado pelo eco de comemorações que vinham das janelas vizinhas e das redes sociais no celular.

Quando a imagem finalmente retornou, a transmissão já mostrava os jogadores do PSG correndo pelo gramado em celebração e o zagueiro adversário lamentando o erro.