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Torcedores do PSG perdem lance do título após TV ser desligada em cobrança decisiva

Gabriel Magalhães erra pênalti, mas torcedores do PSG não veem lance após TV ser desligada

Paulo Mota

Publicado: 31/05/2026 às 14:54

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O incidente ocorreu em um bar onde torcedores se reuniam para acompanhar a final da Champions League/Reprodução/Redes Socias

O incidente ocorreu em um bar onde torcedores se reuniam para acompanhar a final da Champions League (Reprodução/Redes Socias)

Assistir a uma disputa de pênaltis que vale título já é um teste para o coração de qualquer fã de futebol. Mas para um grupo de torcedores do PSG, a tensão virou revolta em fração de segundos. No momento exato em que o zagueiro Gabriel Magalhães partia para a cobrança que definiria o campeonato, a tela da televisão apagou, deixando os espectadores no escuro e frustrando quem esperava pelo grito de campeão.

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O incidente ocorreu em um bar onde torcedores se reuniam para acompanhar a finalíssima. O clima, que já era de roer as unhas após um empate dramático no tempo regulamentar, transformou-se em caos quando alguém, por acidente desligou o aparelho principal.

Segundos de escuridão e o grito atrasado
A pane no monitor durou pouco mais de dez segundos, o suficiente para que ninguém na sala visse o zagueiro adversário desperdiçar a cobrança decisiva. Enquanto a tela piscava em preto, o silêncio tenso do local foi quebrado pelo eco de comemorações que vinham das janelas vizinhas e das redes sociais no celular.

Quando a imagem finalmente retornou, a transmissão já mostrava os jogadores do PSG correndo pelo gramado em celebração e o zagueiro adversário lamentando o erro.

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