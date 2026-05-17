Técnico do Lyon admite saída de Endrick: ‘tem qualidade para ser jogador do Real Madrid'
Desde janeiro no futebol francês, o atacante reencontrou o bom futebol e se tornou peça importante da equipe na segunda metade da temporada
Publicado: 17/05/2026 às 10:56
Endrick em campo pelo Lyon. (Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)
O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, admitiu que o brasileiro Endrick deve voltar a atuar pelo Real Madrid na próxima temporada. A declaração foi dada durante entrevista coletiva antes do duelo contra o Lens, pela última rodada da Ligue One. O comandante ainda fez elogios ao centroavante pré-convocado para a Copa do Mundo.
"Talvez para alguns jogadores, essa seja a última partida. Para Endrick, será difícil ficar aqui. O Real Madrid certamente vai querer trazê-lo de volta. Depois dessa temporada, ele poderá disputar a Copa do Mundo e então se juntará ao Real Madrid".
Desde janeiro no futebol francês, o atacante reencontrou o bom futebol e se tornou peça importante da equipe na segunda metade da temporada. São 20 jogos disputados com a camisa do Lyon, com oito gols marcados e sete assistências.
"Depois do que mostrou aqui, provou que tem qualidade para ser jogador do Real Madrid", completou Fonseca.
Na expectativa para a lista de Carlo Ancelotti, Endrick terá o último compromisso pelo Lyon neste domingo (17), às 16h, diante do Lens. A equipe precisa do resultado positivo para confirmar a vaga na próxima edição da Champions League. Neste momento, o clube ocupa a 4ª colocação e está garantindo classificação nos playoffs da principal competição continental.