Barcelona x Real Madrid: veja onde assistir ao El Clásico decisivo do Campeonato Espanhol
Barcelona e Real Madrid se enfrentam em jogo decisivo pelo Campeonato Espanhol
Publicado: 10/05/2026 às 14:56
Vinicius Junior, do Real Madrid, e Kounde, do Barcelona (AL-SHUKAIRI / AFP))
Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (10), às 16h, em mais um capítulo do tradicional El Clásico, válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo será disputado no Camp Nou e pode ser decisivo na briga pelo título da temporada.
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Líder da competição com 88 pontos, o Barcelona entra em campo com a possibilidade de conquistar o título de forma antecipada. Já o Real Madrid, vice-líder, precisa da vitória para manter vivas as chances de alcançar o rival na reta final do campeonato.
Como chegam as equipes
O Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, vive um momento mágico com cinco vitórias consecutivas e a força do novo Camp Nou reaberto. O desfalque sentido é a joia Lamine Yamal, lesionado.
Já o Real Madrid atravessa dias turbulentos. Além da pressão por resultados, o técnico Álvaro Arbeloa lida com um vestiário agitado e a ausência de peças-chave. Mbappé e Federico Valverde são as principais baixas para o duelo decisivo.
O jogo também marca um momento de grande expectativa pelo lado catalão, que vive boa fase, enquanto os merengues chegam pressionados por resultados e por um ambiente interno instável.
FICHA DO JOGO
BARCELONA:
Joan García; Koundé (Eric Garcia), Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Gavi, Pedri e Dani Olmo; Fermín López, Rashford (Roony Bardghji) e Lewandowski.
REAL MADRID:
Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham e Brahim Díaz; Vinícius Júnior e Gonzalo García.
Data: Domingo, 10 de maio de 2026
Horário: 16h00
Local: Estádio Camp Nou
Onde assistir: ESPN (TV Fechada) e Disney+ (streaming)