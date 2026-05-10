Barcelona x Real Madrid: veja onde assistir ao El Clásico decisivo do Campeonato Espanhol

Barcelona e Real Madrid se enfrentam em jogo decisivo pelo Campeonato Espanhol

Vinicius Junior, do Real Madrid, e Kounde, do Barcelona (AL-SHUKAIRI / AFP))

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (10), às 16h, em mais um capítulo do tradicional El Clásico, válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo será disputado no Camp Nou e pode ser decisivo na briga pelo título da temporada.

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming), permitindo que os torcedores acompanhem todos os detalhes desse confronto que pode definir o campeão da La Liga.

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Líder da competição com 88 pontos, o Barcelona entra em campo com a possibilidade de conquistar o título de forma antecipada. Já o Real Madrid, vice-líder, precisa da vitória para manter vivas as chances de alcançar o rival na reta final do campeonato.

Como chegam as equipes

O Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, vive um momento mágico com cinco vitórias consecutivas e a força do novo Camp Nou reaberto. O desfalque sentido é a joia Lamine Yamal, lesionado.

Já o Real Madrid atravessa dias turbulentos. Além da pressão por resultados, o técnico Álvaro Arbeloa lida com um vestiário agitado e a ausência de peças-chave. Mbappé e Federico Valverde são as principais baixas para o duelo decisivo.

O jogo também marca um momento de grande expectativa pelo lado catalão, que vive boa fase, enquanto os merengues chegam pressionados por resultados e por um ambiente interno instável.

FICHA DO JOGO

BARCELONA:

Joan García; Koundé (Eric Garcia), Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Gavi, Pedri e Dani Olmo; Fermín López, Rashford (Roony Bardghji) e Lewandowski.

REAL MADRID:

Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham e Brahim Díaz; Vinícius Júnior e Gonzalo García.

Data: Domingo, 10 de maio de 2026

Horário: 16h00

Local: Estádio Camp Nou

Onde assistir: ESPN (TV Fechada) e Disney+ (streaming)

