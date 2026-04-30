Exames descartam lesão no joelho de Alvarez para alívio do Atlético de Madrid e da Argentina

O centroavante foi diagnosticado com um leve entorse no joelho, o que traz esperança de que atue na volta das semifinais da Champions League contra o Arsenal

Julian Alvarez, atacante do Atlético de Madrid (Javier SORIANO / AFP)

Em tempo de graves lesões e ausências gigantescas confirmadas para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México, agendada para junho, a cena de Julián Alvarez caído com as duas mãos no joelho esquerdo trouxeram preocupação no jogo de ida da semifinal da Champions League de quarta-feira, com o Arsenal. Exames realizados nesta quinta descartaram um problema mais grave para alívio aos torcedores da seleção argentina e do Atlético de Madrid.

O centroavante foi diagnosticado com um leve entorse no joelho, o que traz esperança de que atue na volta das semifinais da Champions League, na qual o Atlético de Madrid terá de quebrar a invencibilidade do Arsenal por vaga direta à decisão. Em caso de igualdade - foi 1 a 1 no Metropolitano - a definição vai à prorrogação e consequentes pênaltis.

Alvarez sentiu o problema ainda no primeiro tempo diante dos ingleses, foi flagrado mancando e a todo momento levando a mão ao local dolorido. O atacante, titular de Diego Simeone e da seleção tricampeã mundial, ficou no gramado até o fim da etapa e ainda voltou no segundo tempo, no qual foi o responsável por cobrar o pênalti do empate.

As dores, porém, ganharam proporção e Julián Alvarez foi ao chão passando impressão de lesão grave. Segurando o joelho com as duas mãos, acabou substituído e virando dúvida para o duelo de volta com o Arsenal, na terça-feira.

O técnico Diego Simeone já havia dito, após o jogo de ida das semifinais, que não acreditava na ausência de seu artilheiro e também do filho, Giuliano, ambos substituídos por problemas clínicos, no duelo decisivo de terça-feira, em Londres, na Inglaterra, definindo-os como guerreiros.

A evolução durante a semana, porém, será decisiva pela escalação Julián Alvarez virou peça importante para o Atlético de Madrid ao participar de 29 gols na temporada, sendo nove assistências. Curiosamente, ele é nome forte para reforçar justamente o rival Arsenal na próxima temporada e até recebeu um afago de Mikel Arteta em Madri.

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