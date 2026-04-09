Neymar na MLS? Site diz que estafe do atleta tem conversas iniciais com FC Cincinnati

Segundo o site americano The Athletic, é possível que a liga de futebol dos Estados Unidos seja o próximo destino do craque

Neymar em treino do Santos (Raul Baretta/Santos FC)

O vínculo de Neymar com o Santos termina ao final de 2026 e o jogador pode estar traçando novos rumos para a carreira. Segundo o site americano The Athletic, é possível que a Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, seja o próximo destino do craque.

Segundo o veículo, o FC Cincinnati, time do meia Evander, ex-Vasco, iniciou conversas com o estafe do atleta. O contato é preliminar e o clube americano ainda discute internamente se vale a pena investir na contratação do camisa 10 santista. No entanto, a diretoria do time da MLS sonda o interesse e as exigências de Neymar.

"O clube acredita que seu poder financeiro e novas instalações seriam atraentes para um craque como Neymar", diz um trecho da reportagem do The Athletic.

O que pode complicar o interesse do FC Cincinnati no camisa 10 do Santos é que o clube não possui vaga disponível para "Jogador Designado", mecanismo que possibilita salários acima do teto na MLS. Neste momento, Kévin Denkey, Miles Robinson e Evander ocupam as três vagas atribuídas pelo resto do ano, todos sob contratos de longo prazo e não devem ser comprados para abrir uma nova posição.

Antes do FC Cincinnati, o Chicago Fire entrou em negociação com Neymar quando deixou o Al Hilal em 2025. Porém, o brasileiro preferiu assinar um contrato de curto prazo com o Santos, clube que o projetou para o mundo da bola. Em dezembro de 2025, o jogador renovou o vínculo com o time alvinegro para mais uma temporada.

Vale ressaltar que, depois do sucesso comercial de Messi no Inter Miami, os times da MLS passaram a focar em contratar estrelas globais. Marco Reus (Los Angeles Galaxy), Son Heung-min (Los Angeles FC) são alguns dos exemplos de grandes estrelas do futebol europeu que se transferiram para o futebol dos Estados Unidos recentemente. Além disso, outro ponto a ser destacado neste movimento de mercado é a busca dos clubes em atrair mais espectadores na preparação para uma negociação de direitos de mídia em 2028 e 2029.



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