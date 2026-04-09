Platense x Corinthians ao vivo: veja onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

Estreando o novo técnico Fernando Diniz, o Corinthians visita o clube argentino pela 1ª rodada do torneio continental

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Rodrigo Coca/Corinthians)

Último clube brasileiro a entrar em campo pela primeira rodada da Conmebol Libertadores de 2026, o Corinthians visita o Platense nesta quinta-feira (9), no estádio Ciudad de Vicente López, na região metropolitana de Buenos Aires.

Horário de Platense x Corinthians

A bola rola às 21h (horário de Brasília) para o duelo entre argentinos e brasileiros, válido pelo Grupo E da competição continental.

Transmissão ao vivo

A partida da noite desta quinta-feira contará com transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Corinthians

Chegando à marca negativa de nove jogos sem vitória, o Timão optou pela demissão do técnico Dorival Júnior. Para o seu lugar, a direção já acertou com Fernando Diniz, que fará sua estreia contra o Platense.

Estreando fora de casa, o Corinthians ainda terá como adversários o Peñarol-URU e o Independiente Santa Fe (COL) na fase de grupos.

Em relação à escalação, o novo comandante corintiano já terá que lidar com desfalques importantes. O holandês Memphis Depay ainda se recupera de lesão muscular, enquanto Yuri Alberto não treinou durante a semana e é tratado como dúvida.

Com problemas para escalar o ataque, Fernando Diniz deve manter a base do time nas demais funções, dando preferência a mudanças pontuais, em vez de uma ruptura completa no trabalho anterior.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Kayke e Pedro Raul (Yuri Alberto). Técnico: Fernando Diniz.

Platense

Disputando a primeira Libertadores de sua história, o Platense vive momento de instabilidade em 2026. A equipe ocupa apenas a 10ª posição do Grupo A no Apertura do Campeonato Argentino.

No elenco, os argentinos contam com o zagueiro Víctor Cuesta, ex-jogador do Internacional, Botafogo e Bahia. A referência ofensiva fica por conta do camisa 99 Gonzalo Lencina.

Provável escalação do Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Juan Gauto e Gonzalo Lencina.



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