Primeiro-ministro da Espanha condena racismo contra o Egito, e Yamal detona "minoria ignorante"

Torcedores espanhóis entoavam 'quem não pular é muçulmano' para provocar os adversários no amistoso em Barcelona

Torcedores espanhóis em amistoso entre Espanha e Egito em Barcelona (Lluis GENE / AFP)

O amistoso entre Espanha e Egito, que terminou empatado sem gols no RCDE Stadium, do Espanyol, em Barcelona, ficou manchado por atos de intolerância de alguns torcedores nas arquibancadas. Desde o aquecimento e em diversos momentos, ouviu-se cânticos de cunho antimuçulmano. O primeiro ministro do país, Pedro Sánchez, manifestou apoio ao adversário e mostrou-se indignado com o incidente "inaceitável." Lamine Yamal também reprovou a ação de uma "minoria ignorante."

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Espanhóis cantavam "quem não pular é muçulmano", para provocar os adversários e acabaram causando indignação mundial tamanha a repercussão negativa de novos atos discriminatórios - o país já sofre com o racismo contra jogadores, sobretudo Vini Jr., do Real Madrid, alvo frequente quando joga fora de casa.

"O incidente de ontem (quarta-feira) em Cornellà é inaceitável e não deve se repetir. Não podemos permitir que uma minoria incivilizada manche a imagem da Espanha, um país pluralista e tolerante. A seleção nacional de futebol e seus torcedores não são exceção", afirmou Pedro Sánchez.

"Todo o meu apoio aos atletas que sofreram com isso e meus aplausos àqueles que, com respeito, nos ajudam a ser um país melhor", completou o primeiro ministro da Espanha, através das redes sociais.

Lamine Yamal se posiciona

O jovem atacante Lamine Yamal também mostrou-se indignado. Após a primeira etapa, visivelmente irritado com os cânticos racistas, o jogador do Barcelona desceu direto para os vestiários. Substituído, usou suas redes sociais para desabafar

"Sou muçulmano, Alhamdulillah. Ontem (quarta-feira), no estádio, ouviu-se o cântico 'quem não pula é muçulmano'. Sei que era dirigido ao time rival e não tinha nada a ver comigo, mas, como muçulmano, isso não deixa de ser uma falta de respeito e algo intolerável", detonou Lamine Yamal.

O atacante reprovou a "minoria ignorante" que desrespeitou os adversários. "Entendo que nem todos os torcedores são assim, mas para aqueles que cantam essas coisas: usar uma religião como piada em um estádio faz vocês parecerem ignorantes e racistas", detonou.

"O futebol é para se divertir e torcer, não para desrespeitar as pessoas por quem elas são ou no que acreditam. Dito isso, agradeço a todos que vieram nos apoiar e nos vemos na Copa do Mundo."