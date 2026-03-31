Itália perde para a Bósnia nos pênaltis e fica pela terceira vez seguida fora da Copa do Mundo

Comemoração de gol da Bósnia contra a Itália (ELVIS BARUKCIC / AFP)

Pela terceira edição consecutiva, a Copa do Mundo não terá a Itália. A Azzurra foi derrotada nos pênaltis pela Bósnia, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e amargou mais uma frustrante desclassificação nas Eliminatórias Europeias para o Mundial.

Em duelo realizado em Zenica, na Bósnia, os italianos chegaram a sair na frente ainda no primeiro tempo, com gol marcado pelo atacante Moise Kean. Já na reta final da primeira etapa, o drama da Itália se iniciou com a expulsão do zagueiro Bastoni.

Com um a mais e realizando forte pressão pelo empate, a Bósnia foi recompensada e deixou tudo igual no placar aos 34 minutos do segundo tempo, com gol anotado por Tabakovic.

Após o placar seguir inalterado por 1 a 1 durante a reta final da segunda etapa e da prorrogação, a vaga na Copa do Mundo foi decidida nas penalidades máximas. Com os italianos perdendo dois dos três pênaltis cobrados, a Bósnia venceu por 4 a 1 e carimbou o passaporte para sua segunda Copa do Mundo.



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