Richarlison marca no final da partida e Tottenham arranca empate contra o Liverpool

Com o resultado negativo dentro de casa, o Liverpool permanece na 5ª colocação da liga nacional e não se aproxima da vaga para a próxima Champions League

Richarlison, atacante do Tottenham (Divulgação/Tottenham)

Em pleno Anfield, o Tottenham buscou o empate, por 1 a 1, diante do Liverpool neste domingo (15), em partida válida pela 30ª rodada da Premier League. A equipe de Arne Slot saiu na frente ainda no primeiro tempo, com outro gol de falta de Szoboslai, mas o brasileiro Richarlison deixou tudo igual aos 43 minutos da etapa final.

Com o resultado negativo dentro de casa, o Liverpool permanece na 5ª colocação da liga nacional e não se aproxima da vaga para a próxima Champions League. Inclusive, na próxima quarta-feira (18), a equipe tem compromisso contra o Galatasaray-TUR, pelo segundo jogo das oitavas de final do torneio continental, e tenta reverter o placar após derrota na ida por 1 a 0.

Já o time de Igor Tudor respirou com o empate neste domingo. A equipe chegou aos 30 pontos e se mantém a um ponto de distância do West Ham, primeiro time na zona de rebaixamento. Pela Champions League, o clube tem um grande desafio contra o Atlético de Madrid-ESP na próxima quarta-feira (18), após perder o jogo de ida das oitavas de final por 5 a 2, fora de casa.

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O primeiro tempo do jogo teve predomínio do time de vermelho, com mais posse de bola e finalizações. Pressionado na tabela, o Tottenham tentava pressionar os adversários na saída do campo de defesa e explorar os contra-ataques.

E quem abriu o placar foi o Liverpool, em mais uma cobrança de falta do húngaro Dominik Szoboszlai, aos 17 minutos. O camisa 8 não bateu muito colocado, mas o suficiente para derrotar o goleiro Guglielmo Vicario. O meia chegou ao 11º gol na competição e tem ganhado destaque pelos gols em bola parada.

Aos 35, o atacante Cody Gakpo teve a oportunidade de ampliar, após chute de fora da área, mas o arqueiro desviou e a bola carimbou a trave. O time de Londres melhorou nos minutos finais da primeira metade e teve duas chances com o brasieiro Richarlison, o atleta mais lúcido da equipe na partida. Em uma das chances, o camisa 9 cabeceou para fora. Na outra, foi parado pelo compatriota Alisson.

O segundo tempo começou com outra grande oportunidade para o centroavante da seleção brasileira. Aos 9 minutos, ele recebeu a bola dentro da área, girou em cima de Virgil van Dijk, e chutou forte contra Alisson, que mandou para escanteio. O atleta ainda reclamou de um puxão do zagueiro holandês, mas a arbitragem mandou seguir.

Com pouca efetividade, o técnico Igor Tudor fez algumas alterações no Tottenham e acionou Xavi Simons e Kolo Mouani. Mas quem tinha as melhores oportunidades era justamente Richarlison, que obrigou outra grande defesa do arqueiro aos 23 minutos, após arremate de fora da área.

Após muitas tentativas, o time visitante chegou ao empate aos 43 minutos da etapa final. Kolo Mouani recebeu dentro da área, carregou a bola e passou para Richarlison. O brasileiro teve tranquilidade para bater no canto de Alisson e finalmente estufar as redes do Liverpool. Ele chegou ao 9º gol nesta edição da Premier League.

