Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Barcelona x Atlético de Madrid pela semifinal da Copa do Rei
A partida é válida pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Rei de 2026
Publicado: 03/03/2026 às 16:03
Duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona na Copa do Rei (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)
Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (03), em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei da Espanha de 2026. O confronto acontece no Camp Nou, casa dos Culés.
O confronto marca o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei de 2026. No duelo de ida, o Atlético de Madrid construiu uma grande vantagem para se classificar para a grande final, ao vencer o Barcelona por 4 a 0, com gols marcados por Lookman, Griezmann, Julián Alvarez e Eric Garcia, contra.
Pelo lado dos Culés, o desafio é enorme, superar o 4 a 0 sofrido no jogo de ida para o Atlético de Madrid e tenta usar a força da sua torcida para virar se classificar. Já do lado Colchonero, a missão é segurar o Barcelona e se aproveitar da vantagem construída em casa para se classificar para a final .
Que horas é Barcelona x Atlético de Madrid ?
A partida entre Barcelona e Atlético de Madrid será disputada nesta terça-feira (03), às 17h (horário de Brasília).
Onde assistir Barcelona x Atlético de Madrid ao vivo?
O jogo terá transmissão exclusiva no Disney+ (streaming)
Prováveis Escalações
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Simeone, Koke, Johnny Cardoso e Lookman; Griezmann e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone
Os Colchoneros não contarão com Pablo Barrios, que está lesionado.
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Ronald Araujo e Balde; Casadó e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick
Os Culés vão para a partida sem contar Frenkie de Jong e Gavi, entregues ao departamento médico, além do mais novo desfalque, o atacante Robert Lewandowski será ausência na partida, devido a uma fratura na órbita do olho esquerdo. Além deles, Hansi Flick não conta com Eric García, que está suspenso.
HISTÓRICO
Nos últimos 10 confrontos entre Atlético de Madrid e Barcelona, o resultados tão totalmente desproporcionais. Quem leva a vantagem são os culés, com sete vitórias somadas, além de um empate em 4 a 4 e duas derrota para os colchoneros. No total são 32 gols marcados nos últimos 10 jogos, sendo 20 do Barcelona e 12 do Atlético.
- Atlético de Madrid 4 x 0 Barcelona
- Barcelona 3 x 1 Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 0 x 1 Barcelona
- Atlético de Madrid 2 x 4 Barcelona
- Barcelona 4 x 4 Atlético de Madrid
- Barcelona 1 x 2 Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 0 x 3 Barcelona
- Barcelona 1 x 0 Atlético de Madrid
- Barcelona 1 x 0 Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 0 x 1 Barcelona