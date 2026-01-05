Vini Jr. não marca há 93 dias e foi substituído em 52% dos jogos com Xabi Alonso no Real Madrid
Publicado: 05/01/2026 às 11:33
Vini Jr., atacante do Real Madrid (Divulgação/Real Madrid)
O atacante Vinicius Júnior tem tido uma temporada complicada pelo Real Madrid por apresentar boas atuações em sequência, oscilando em campo. No último domingo, 4, o time merengue goleou o Betis por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol e, ainda assim, torcedores vaiaram o brasileiro quando ele foi substituído na reta final do duelo do final de semana.
Longe de suas melhores atuações, o atacante vive um incômodo jejum, já que não marca desde o dia 4 de outubro, quando fez dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal, por La Liga. Nesta temporada, foram cinco gols marcados em 25 jogos.
Apesar do momento de instabilidade, o técnico Xabi Alonso saiu em defesa de Vinicius Júnior. O comandante ressaltou o papel que o brasileiro exerce para a equipe merengue.
"Vini contribuiu muito, entrou muito bem, foi persistente e desequilibrante. Gostei da atuação dele, de tudo o que nos entregou. Ele vai ser crucial na Supercopa", disse Xabi Alonso, após o confronto contra o Real Betis.
"Nós entendemos a situação. Vinicius é maduro, e nós também. Precisamos responder. Estamos todos aqui para nos apoiar. Queremos dar o nosso melhor. Vini é e sempre foi fundamental no Madrid, e continuará sendo. Tenho certeza de que o Bernabéu vai aplaudi-lo no futuro, não tenho dúvida disso", complementou.