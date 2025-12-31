Arrascaeta supera disputa contra Messi e é eleito Rei da América

O meia do Flamengo recebeu 67% dos votos em premiação divulgada nesta quarta-feira (31)

Giorgian de Arrascaeta, meia do Flamengo ( Gilvan de Souza/FLAMENGO)

Principal destaque da temporada de conquistas do Flamengo, o meia Arrascaeta foi eleito o Rei da América em 2025. O jogador uruguaio recebeu 67% dos votos e superou o craque Lionel Messi para vencer a premiação, divulgada nesta quarta-feira (31). O prêmio é organizado pelo jornal El País, do Uruguai.

Arrascaeta contou com uma temporada de alto nível para conquistar a honraria. O meio-campista realizou 64 jogos pelo Flamengo, com 25 gols marcados e 20 assistências distribuídas. Para além dos números individuais, o uruguaio também participou dos títulos do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América.

Messi, por sua vez, ficou com a 2ª posição e recebeu apenas 14,8% do votos. O camisa 10 do Inter Miami disputou 49 jogos na temporada, com 43 gols marcados, além de 26 assistências distribuídas. Adrián "Maravilla" Martínez, atacante do Racing, ficou na 3ª posição do prêmio.

Filipe Luís também premiado

O treinador do Flamengo garantiu mais uma vitória para o clube carioca na premiação. Filipe Luís foi eleito o melhor técnico do continente, desbancando Gustavo Costas, do Racing, e Gustavo Alfaro, da seleção do Paraguai.

