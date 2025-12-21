Raphinha marca, Barcelona bate o Villarreal e encerra o ano 4 pontos à frente do Real Madrid

O brasileiro sofreu pênalti, balançou a rede pelo terceiro jogo seguido por La Liga e ajudou o Barcelona a vencer por 2 a 0

Raphinha, atacante do Barcelona (JOSE JORDAN / AFP)

Quando Hansi Flick classificou como "piada" a ausência de Raphinha na seleção do ano da Fifa, no sábado, parecia que o técnico sabia que o seu camisa 11 entraria "mordido" em campo diante do Villarreal, neste domingo, no estádio La Cerámica. O brasileiro sofreu pênalti, balançou a rede pelo terceiro jogo seguido por La Liga, carimbou o travessão e ajudou o Barcelona a vencer por 2 a 0.

Com o resultado, o time azul e grená vai virar o ano em alta, com oito triunfos seguidos em La Liga e na liderança com 46 pontos, quatro a mais que o rival Real Madrid (42) - o próximo jogo será o clássico com o Espanyol em 3 de janeiro. Já o Villarreal, com 35, teve encerrada uma sequência de seis vitórias no certame nacional e perdeu o terceiro posto para o Atlético de Madrid, que foi a 37 com a vitória por 3 a 0 sobre o Girona, também neste domingo.

O confronto entre as equipes que atravessam o melhor momento em La Liga começou movimentado, com ambas buscando atacar em velocidade. O time catalão aproveitou melhor os espaços e, logo aos 10 minutos, Raphinha sofreu pênalti de Rafa Marín. Na cobrança, ele deslocou o goleiro conterrâneo Luiz Júnior para abrir o placar. Aos 15, o brasileiro arriscou de fora da área e carimbou o travessão.

Aos poucos, o time da casa começou a controlar o jogo e criar as melhores oportunidades, especialmente com Buchanan, aproveitando as seguidas falhas defensivas do Barcelona. Quando o Villarreal parecia próximo do empate, aos 38 minutos, Renato Veiga deu uma tesoura em Lamine Yamal e acabou expulso, esfriando a reação no fim da primeira etapa.

Mesmo com um a menos em campo, o time comandado por Marcelino Toral voltou do intervalo agressivo, pressionando os visitantes em busca do empate. Logo após Flick reforçar o setor ofensivo com os experientes Rashford e Lewandowski, Yamal aproveitou a sobra de um bate e rebate na área para marcar o segundo do Barcelona, aos 18 minutos.

Valente e disposto a impedir a quebra de sua invencibilidade em La Cerámica na competição, o Villarreal continuou criando chances, mas parou nas ótimas defesas de Joan García, especialmente em finalizações de Rafa Marín e Mikautadze. O Barcelona, porém, conseguiu administrar a vantagem a fim de ampliar sua série vitoriosa e levar o simbólico título de "campeão de inverno" na Espanha.