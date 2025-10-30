Palmeiras x LDU: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações da semifinal da Libertadores

O Palmeiras precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a partida para os pênaltis

O Palmeiras precisa superar a vantagem construída pela LDU na partida de ida para se classificar para a final da Libertadores (Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira completa cinco anos de Palmeiras nesta quinta-feira, um dos dias mais importantes de sua carreira. Sob seu comando, o time busca nesta noite, no Allianz Parque, uma reviravolta dificílima até para quem se acostumou a consumar viradas improváveis. Precisa golear a LDU por quatro gols para ir a uma mais final de Libertadores. Ou ganhar por três para definir a vaga nos pênaltis.

Passaram-se 1.826 dias desde que um português então desconhecido dos brasileiros foi anunciado oficialmente por um Palmeiras à deriva, que procurava um substituto para Vanderlei Luxemburgo.

Seu nome chegou por um intermediário para o então presidente Maurício Galiotte. Depois da rejeição do espanhol Miguel Ángel Ramírez, o cartola, antecessor de Leila Pereira, resolveu fazer um aposta. Não sabia que seria tão certeira.

O português foi oficializado em 30 de outubro de 2020 e estreou no comando do time alviverde no dia 5 de novembro. Precisou de pouco tempo para colocar seu nome na galeria dos mais relevantes técnicos do Palmeiras na história. Há quem o ache o maior que comandou o time alviverde. É o caso até de um dos grandes. "Abel é o maior treinador que o Palmeiras já teve em todas as épocas", opinou Luiz Felipe Scolari, o Felipão.

O treinador, hoje com 46 anos, viveu em cinco anos a mais intensa experiência de sua carreira. Conquistou 10 títulos para virar o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras ao lado de Oswaldo Brandão, levou o time a vitórias memoráveis, mas também acumulou frustrações e eliminações.

Sofreu críticas, brigou com a imprensa, acumulou controvérsias, deu declarações fortes, potencializou atletas, sejam jovens ou veteranos, aprendeu e ensinou, levou muitas advertências do árbitros e não terminou uma temporada sequer sem troféu.

A temporada atual, porém, pode terminar com um feito negativo. Ele trabalha para evitar que feche o ano sem uma taça, já que o Palmeiras levou o vice do Paulistão, caiu cedo na Copa do Brasil e não ganhou o Mundial.

Restaram o Brasileirão, do qual o time é líder, e a Libertadores, na qual tem uma missão complicada nesta quinta. Reverter um 3 a 0 que a equipe sofreu em Quito há uma semana. Nada que considere tão áspero a ponto de abalar sua confiança.

"Prepararem-se para noite mágica", previu o português sobre o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O clube busca sua sétima final na competição mais importante do continente. Abel, a terceira. Nas duas vezes que a equipe jogou a decisão sob o comando do português foi campeã - 2020 e 2021, diante de Santos e Flamengo.

"Precisamos da alma de nossos jogadores, que é a torcida. Precisamos de seu apoio do primeiro ao último minuto. Vamos fazer o que poucos acreditam", disse ele.

A maior dúvida é a utilização de Aníbal Moreno. O volante argentino foi desfalque nos últimos dois jogos em decorrência de um edema na panturrilha esquerda. Ele participou de parte dos treinos com grupo e é possível que jogue.

Seria um reforço importante para o treinador, que demonstrou não confiar mais em Emiliano Martínez, o reserva. No Equador, o uruguaio foi escalado para marcar o boliviano Gabriel Villamil e fracassou em sua missão, visto que o atleta fez dois dos três gols. O zagueiro Bruno Fuchs tem sido improvisado como volante e é uma opção para o setor.

O jovem meio-campista Allan vem ganhado espaço e pode ser titular. "O Abel vem conversando bastante sobre o que fazer e o que não fazer no jogo. Estamos nos preparando bem para fazer uma boa partida", disse o jogador.

Abel busca novas conquistas antes de definir futuro.

Abel se tornou no ano passado, quando completou quatro anos de Palmeiras, o treinador com maior longevidade no comando alviverde em uma só passagem. São 352 jogos dirigindo o clube que diz amar, com 206 vitórias, 82 empates e 64 derrotas.

O técnico mais longevo do futebol brasileiro no momento não sabe se sua história no Palmeiras ganhará mais capítulos no ano que vem. Restam dois meses para o fim de seu contrato e ele ainda não definiu se estenderá ou não o vínculo por mais dois anos, com quer Leila Pereira.

O acordo é discutido desde janeiro com a diretoria. Ele mesmo afirmou que está confeccionado e à espera de sua assinatura desde o início do ano. Mas o técnico só assinará quando a presidente concordar em liberá-lo caso encerre a temporada sem conquistas, o que seria inédito.

"Só falta uma cláusula para assinar com o Palmeiras: se eu não ganhar títulos, posso ir embora", revelou ele neste ano. "É a única que falta porque a Leila não quer colocar. Só quero ficar se for para ganhar títulos e se vir essa vontade nos meus jogadores."

O contrato, disse o português, é um detalhe. Ele garantiu não precisar assinar um papel para seguir no clube que comanda desde o fim de 2020 - completará cinco anos em outubro.

"Não preciso de contratos. Preciso só que as pessoas que estão dentro do clube confiem no meu trabalho e os torcedores também. Se os torcedores não confiarem, não vou ser empecilho a ninguém "

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X LDU

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

LDU - Alexander Domínguez; Mina, Ricardo Adé e Quiñónez; Quintero, Villamíl, Carlos Gruezo, Minda e Pastran; Medina e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (Colômbia).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR - ESPN (Tv fechada) e Disney+ (Streaming)