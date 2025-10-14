Presidente da Fifa revela plano para ajudar na reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina
Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirma: 'Ajudaremos a trazer o futebol de volta - juntamente com a Associação de Futebol da Palestina'
Publicado: 14/10/2025 às 08:51
Gianni Infantino, presidente da Fifa (DANIEL DUARTE / AFP)
No dia do anúncio do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, Gianni Infantino, presidente da Fifa, revelou um plano para ajudar na reconstrução de Gaza e da Palestina, destruídos após dois anos de guerra. O dirigente afirmou que vai trazer de volta o futebol para estas regiões.
"Hoje foi um dia histórico para a paz em Sharm el-Sheikh, no Egito. Moldado pela liderança do Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, e pela postura unificada dos líderes mundiais, é um novo amanhecer para toda a região e para o mundo inteiro", escreveu o dirigente nas redes da entidade que dirige o futebol no mundo.
"O papel do futebol é apoiar, unir e dar esperança na região. Em Gaza e na Palestina, ajudaremos a reconstruir todas as instalações de futebol. Ajudaremos a trazer o futebol de volta - juntamente com a Associação de Futebol da Palestina - para cada canto do país", continuou Infantino.
"Levaremos bolas de futebol, construiremos campos, levaremos instrutores, ajudaremos a organizar competições e lançaremos um fundo para ajudar a reconstruir a infraestrutura do futebol na Palestina. A Fifa contribuiu com minicampos, por meio do programa Fifa Arena, e queremos que o mundo todo contribua, porque o futebol traz esperança para as crianças - isso é muito, muito importante", disse o presidente.
"Agradeço ao Presidente dos EUA por me convidar para esta Cúpula pela Paz e deixei claro a todos os líderes mundiais que a FIFA está aqui para ajudar, auxiliar e se colocar à disposição para tudo o que pudermos fazer para garantir que este processo de paz seja concretizado e chegue ao melhor desfecho possível", concluiu.