Savinho renova contrato com City até 2031 a pedido de Guardiola e celebra: "Sensação especial"

Técnico Pep Guardiola e o atacante Savinho, ambos do Manchester City (OLI SCARFF / AFP)

Disposto a brigar por uma das concorridas vagas no ataque da seleção brasileira de Carlo Ancelotti, Savinho ganhou uma motivo extra nesta sexta-feira para se dedicar ainda mais em campo. O jogador renovou contrato com o Manchester City até 2031 depois te ser bastante assediado pelo Tottenham. O técnico Pep Guardiola bancou sua permanência.

"Savinho assinou um novo contrato de longo prazo com o Manchester City, em um acordo que estenderá a estadia do ponta no Etihad (Stadium) até o verão de 2031", oficializou o City, sem poupar elogios ao atacante. "O brasileiro causou grande impacto desde que chegou ao City vindo do Troyes no verão de 2024. Dotado de incríveis habilidades naturais, um ritmo alucinante aliado a uma habilidade de drible impressionante, ele rapidamente se adaptou às demandas únicas da Premier League."

São 48 jogos disputados pelo City, com três gols e 13 assistências. A habilidade e a velocidade de Savinho foram os principais motivos de Guardiola vetar sua saída ao Tottenham, mesmo com uma tentadora proposta. O atacante comemorou o reconhecimento do vencedor treinador.

"Estou incrivelmente orgulhoso de poder assinar este novo contrato com o City. É uma sensação muito especial saber que o Pep (Guardiola) e o clube depositaram tanta fé em mim. Significa muito para mim e minha família", afirmou o jogador, prometendo evoluir ainda mais.

"Sinto que tenho muito a melhorar, ainda sou jovem e tenho muita vontade de continuar aprendendo. Mas sei que trabalhar com Pep e sua equipe me ajudará a continuar me desenvolvendo como jogador", disse.

Savinho fez questão de exaltar a receptividade e atenção recebidas no clube. "Desde o momento em que cheguei, adorei meu tempo no City. Todos no clube, e nossos fantásticos torcedores, me fizeram sentir muito bem-vindo e em casa aqui em Manchester. Quero agradecer a todos pela ajuda até agora e prometo que darei tudo de mim para tentar ajudar este clube incrível a alcançar ainda mais sucesso."