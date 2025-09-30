diariodepernambuco.com.br
PREMIER LEAGUE

Zagueiro francês William Saliba renova com o Arsenal até 2030

O vínculo anterior do jogador com os Gunners ia até 2027

AFP

Publicado: 30/09/2025 às 17:19

Francês William Saliba, zagueiro do Arsenal/Adrian Dennis / AFP

Francês William Saliba, zagueiro do Arsenal (Adrian Dennis / AFP)

O zagueiro francês William Saliba, que foi especulado no Real Madrid na última janela de transferências, renovou com o Arsenal até 2030, anunciou o clube inglês nesta terça-feira (30).

O vínculo anterior do jogador com os 'Gunners' ia até 2027 e, nos últimos meses, vários veículos de imprensa noticiaram o interesse madridista em sua contratação.

Nascido em Bondy, mesma localidade na periferia de Paris que seu companheiro de seleção e astro do Real Madrid Kilian Mbappé, Saliba chegou ao Arsenal em 2019.

Desde então, passou por vários clubes franceses por empréstimo, até se firmar como peça importante para o técnico Mikel Arteta na temporada 2022/2023.

Saliba, que tem 28 jogos pela seleção da França, é um pilar defensivo tanto para o Arsenal, vice-campeão inglês nas últimas três temporadas, quanto para os 'Bleus', tendo feito parte da equipe que perdeu a final da Copa do Mundo de 2022 para a Argentina.

"Eu me sinto em casa. Temos um bom time, um bom elenco, uma boa comissão técnica. O treinador é perfeito para mim, então este é o melhor lugar para estar", declarou o jogador no comunicado publicado pelo Arsenal.

