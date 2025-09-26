Busquets, ícone do Barcelona e campeão do mundo com a Espanha, anuncia aposentadoria
Considerado um dos melhores de sua geração, o meia Busquets, conquistou 32 títulos com o Barcelona
Publicado: 26/09/2025 às 10:05
Busquets, jogador do Inter Miami (Divulgação/Inter Miami)
O meio-campista Sergio Busquets, ícone do Barcelona e campeão do mundo pela seleção espanhola, anunciou nesta sexta-feira que vai se aposentar ao fim da temporada 2025 da Major League Soccer (MLS). O jogador 37 anos atualmente joga no Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos.
"Estes serão meus últimos meses em campo. Estou me aposentando muito feliz, orgulhoso, realizado e, acima de tudo, grato", disse o meia em um vídeo publicado em sua conta do Instagram. "São quase 20 anos curtindo essa história incrível com a qual sempre sonhei. O futebol me proporcionou experiências únicas em lugares maravilhosos, ao lado dos melhores companheiros de viagem."
Considerado um dos melhores de sua geração, o meia conquistou 32 títulos com o Barcelona, incluindo três troféus da Champions League e nove da La Liga (Campeonato Espanhol). Busquets também defendeu a seleção espanhola principal por 13 anos e foi titular nas conquistas da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e da Eurocopa de 2012.
O espanhol se transferiu para o Inter Miami em 2023, seguindo os passos de Alba e Suárez, que se mudaram para os EUA para jogar ao lado de Messi na MLS. Ele é o primeiro do quarteto a decidir pendurar as chuteiras.
O Inter Miami tem ainda mais cinco partidas a disputar na temporada regular antes dos playoffs, marcado para iniciar em 24 de outubro.