Flick sobre Yamal: "Não ganhar a Bola de Ouro é uma motivação para os próximos anos"

O camisa 10 do Barcelona ficou na segunda posição da categoria de melhor jogador, sendo superado por Ousmane Dembélé

Lamine Yamal, atacante do Barcelona, durante cerimônia da Bola de Ouro (Franck FIFE / AFP)

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou nesta quarta-feira (24) que o atacante Lamine Yamal sairá reforçado depois de não ter vencido a Bola de Ouro, que foi entregue ao francês do Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé.

"É uma motivação para os próximos anos não ter ganhado a Bola de Ouro", disse Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Oviedo, pelo Campeonato Espanhol.

"Lamine aceitou bem, está motivado para mostrar que é bom. Talvez ele seja candidato na temporada que vem", acrescentou o treinador alemão, que revelou que o retorno do jovem atacante está mais próximo após uma lesão no púbis.

Sobre o Camp Nou, que ainda não foi liberado para uma reabertura parcial, Flick reconheceu que não chegou a ver as novas instalações.

"Não tive tempo para visitar o estádio. Estou há mais de um ano e não pude. Jogamos a temporada passada em Montjuïc, com momentos fantásticos, não me importa onde vamos jogar", confessou.

"O que conta é o nível que a equipe mostra, dá no mesmo Montjuïc, [o estádio] Johan Cruyff ou o Camp Nou", acrescentou o treinador do Barça, que precisa de uma vitória para não ficar muito atrás do Real Madrid, líder isolado do campeonato depois da sexta vitória consecutiva, sobre o Levante (4 a 1).

"O Real Madrid foi muito bem nos seis primeiros jogos. Na temporada passada houve muitos altos e baixos, e nesta talvez não seja tão fácil. Temos que focar no nosso", explicou Flick.

Sobre o desfalque de Gavi, que ficará afastado por um período de quatro a cinco meses depois de passar por uma artroscopia, o treinador acredita que a cirurgia não é uma notícia tão ruim.

"Agora sabemos o que deve ser feito. Ele tem 21 anos e uma carreira longa pela frente. Tem que pensar nisso, entrar em forma 100% e se manter forte", ressaltou.

"Ele deve ser um jogador profissional, trabalhar forte. Temos que ensinar isso a ele. Ele tem um coração enorme, é muito emocional. Eu não diria que ele morreria por este clube, mas vive para este clube", acrescentou.