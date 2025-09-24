Palmeiras recebe River Plate para confirmar favoritismo e vaga nas semifinais da Libertadores

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (Divulgação/Palmeiras)

Um dos fortes concorrentes ao título da Libertadores, o Palmeiras põe a prova a qualidade de seu elenco em sua melhor fase na temporada para confirmar um lugar nas semifinais da competição em que busca o tetracampeonato. A vitória por 2 a 1 há uma semana em Buenos Aires deixa o time alviverde confiante, mas ainda cauteloso, para o duelo da volta contra o River Plate nesta quarta-feira, no Allianz Parque. A bola rola às 21h30 na arena palmeirense. A partida será transmitida em TV aberta (TV Globo), YouTube (GE TV), TV fechada (ESPN) e streaming (Disney+).

Mais do que o triunfo diante de 85 mil torcedores do River no Mâs Monumental que permite que jogue pelo empate em casa, foi importante o desempenho do Palmeiras, sobretudo no primeiro tempo, repetindo ótimas atuações dos últimos jogos. O bom futebol recente prova que o conjunto alviverde se encaixou e encontrou o seu melhor nível no ano depois de críticas e cobranças resultantes da eliminação na Copa do Brasil.

Único invicto no torneio, o Palmeiras venceu oito dos nove jogos desta edição da Libertadores e ampliou seu repertório ofensivo assim que Flaco López e Vitor Roque se entenderam perfeitamente e também graças à chegada de Andreas Pereira, meio-campista de muito refino técnico que não precisou de tempo para se adaptar ao elenco - já tem dois gols e uma assistência.

"Estamos vivendo um momento muito bom, mas cada jogo de Libertadores é uma história pra gente. Tratamos de aproveitar com responsabilidade porque o Palmeiras tem uma história linda na Libertadores. Vamos trabalhar para que essa história siga crescendo e o torcedor saia feliz", afirmou o capitão Gustavo Gómez.

Foi do zagueiro o gol que abriu caminho para a vitória na Argentina há uma semana. A cabeçada firme, no canto do goleiro Armani, tornou o paraguaio o zagueiro com mais gols na história da Libertadores, com 13 tentos. Ele ainda se isolou como terceiro maior artilheiro do Palmeiras na competição, atrás de Raphael Veiga com 20 e Rony com 23, respectivamente.

Abel Ferreira só não repetirá a escalação que derrotou os argentinos no Monumental se Khellven não se recuperar a tempo do trauma no pé que sofreu naquela partida. O argentino Giay assume um lugar na lateral direita caso o titular da posição não possa jogar.

O Palmeiras avançou em 12 das 11 ocasiões em que venceu o duelo de ida em mata-mata da Libertadores, incluindo na semifinal diante do River Plate na edição de 2020, ano em que foi campeão. Só não se classificou em 2019, depois de ganhar do Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre e perder em São Paulo por 2 a 1 - o gol como visitante ainda era critério de desempate.

Pressionado na Argentina, Marcelo Gallardo vai modificar o River Plate. Ele tem o retorno do ex-são-paulino Giuliano Galoppo, que retoma seu lugar no meio de campo depois de cumprir suspensão. Porém, o treinador não dispõe do atacante Sebastián Driussi, machucado. Borja e Salas disputam uma vaga no ataque.

Gallardo pode se apoiar no fato de que o River não perdeu nenhuma das 15 partidas que disputou como visitante na temporada São seis vitórias e nove empates. Desde 2024, tem apenas um revés fora de casa pela Libertadores, para um brasileiro, o Atlético Mineiro - 3 a 0 nas semifinais.

"Se fizermos um bom jogo e encontrarmos boas soluções coletivas, teremos uma chance. Temos de pensar que é possível, que a diferença é de apenas um gol. E vamos jogar com a determinação que precisamos", disse o treinador argentino. "É um grande desafio, mas vamos nos preparar com a energia necessária para reverter o resultado".

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X RIVER PLATE

PALMEIRAS - Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

RIVER PLATE - Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Galoppo, Enzo Pérez, Portillo e Castaño; Nacho Fernández e Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.

ÁRBITRO - Andres Matonte (Uruguai).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).



ONDE ASSISTIR - TV aberta (TV Globo), YouTube (GE TV), TV fechada (ESPN) e streaming (Disney+)