Alonso não descarta Mbappé, Vini e Rodrygo juntos no Real Madrid e crê em Endrick na seleção

Xabi Alonso e Vini Jr. em treino do Real Madrid ( Reprodução/Redes Sociais/Real Madrid)

Xabi Alonso vem sofrendo para definir a escalação ofensiva no Real Madrid com tantas opções. Com Mbappé e Vini Júnior intocáveis, o treinador espanhol revelou nesta sexta-feira que é possível utilizar um trio na frente, com Rodrygo se juntando aos titulares. Em breve, Endrick será outra opção e o comandante também mostra confiança no jovem jogador, apostando que ele estará na lista de Carlo Ancelotti na seleção brasileira assim que se recuperar de lesão.

Alonso aproveitou a prévia da partida com a Real Sociedad, neste sábado, em Anoeda, por LaLiga, para revelar que seu time ainda está indefinido e garantiu que "quem estiver melhor, vai jogar." A mensagem direcionada principalmente aos atacantes é uma maneira de deixar todos motivados.

"Queremos ter sucesso. E quero administrar bem o grupo, tanto pela qualidade técnica quanto pelo lado humano. Que todos se sintam parte do projeto", enfatizou o treinador. "Agora, começamos um bloco muito exigente, com partidas a cada três dias até a próxima pausa, e precisamos ir todos juntos na mesma direção", seguiu.

Ao falar sobre escalação, abriu brechas para ser questionado sobre a chance de usar o trio com Rodrygo, Vini e Mbappé e deixou aberta a possibilidade da escalação. Até então, os brasileiros substituíram um ao outro.

"Sim, podem jogar (juntos). Já atuaram juntos no ano passado e isso pode acontecer dependendo da partida e dos outros jogadores Não é algo descartado, só tivemos três jogos até aqui", explicou. "Às vezes queremos tirar conclusões definitivas em um período muito curto e é preciso ter um pouco mais de calma. Com mais tempo, poderemos avaliar melhor."

O técnico ainda foi questionado sobre seus brasileiros no elenco e previu que todos serão chamados por Ancelotti para a seleção em breve, inclusive Endrick, ainda se recuperando de lesão muscular e fora dos jogos do Real Madrid.

"Vini Jr. ficou de fora (contra Chile e Bolívia) por causa da suspensão no primeiro jogo. Militão, depois de uma lesão longa, ainda não conseguiu jogar tudo, mas quando atua, está em bom nível. E Rodrygo melhora a cada dia", avaliou. "Endrick está muito perto de voltar e não acredito que aconteça muitas vezes de os quatro ficarem aqui (em época de convocação). Se acontecer, serão muito bem-vindos, mas normalmente o Carlo (Ancelotti) vai chamá-los de novo."

