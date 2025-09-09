diariodepernambuco.com.br
Internacional
ELIMINATÓRIAS

Colômbia goleia e acaba com sonho da Venezuela de ir à Copa de 2026

Venezuela perdeu por 6 a 3 para a Colômbia nesta terça-feira em casa, na cidade de Maturín, e a vaga na repescagem ficou com a Bolívia

AFP

Publicado: 09/09/2025 às 23:43

Colômbia goleou a Venezuela /Reprodução Redes Sociais

O sonho da Venezuela de disputar uma Copa do Mundo foi mais uma vez adiado. A 'Vinotinto' perdeu por 6 a 3 para a Colômbia nesta terça-feira (9) em casa, na cidade de Maturín, e a vaga na repescagem intercontinental para o Mundial de 2026 ficou com a Bolívia.

'La Verde' subiu para a sétima colocação na tabela em El Alto com uma vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, relegando a Venezuela à oitava posição.

O técnico da seleção venezuelana, o argentino Fernando Batista, apostou num jogo rápido e ofensivo, principalmente nos primeiros 20 minutos, o que colocou a defesa colombiana em apuros.

No entanto, em linha com sua abordagem, Batista optou por uma estratégia vertical, utilizando passes longos que entregavam a bola ao adversário, que era implacável. Ao apito final, a Colômbia teve 64% de posse de bola.

Luis Javier Suárez foi o carrasco dos venezuelanos, balançando as redes quatro vezes: aos 42, 50, 59 e 67 minutos de jogo.

Telasco Segovia abriu o placar, logo no início, aos três minutos levando ao delírio os 50 mil torcedores no estádio Monumental de Maturín.

Yerry Mina empatou para a Colômbia aos 10 mas Josef Martínez recolocou os donos da casa na frente logo em seguida (12').

E então veio a chuva de gols de Suárez além de um de John Córdoba, marcado aos 78 minutos. O veterano artilheiro Salomón Rondón chegou a descontar para os venezuelanos (76').

Com a grande desvantagem no placar, só restava torcer para que o Brasil empatasse contra a Bolívia, mas não adiantou.

