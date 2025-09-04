Messi se emociona em possível último jogo pela seleção na Argentina; veja vídeo

O camisa 10 foi às lágrimas antes da bola rolar para rodada de eliminatórias contra a Venezuela

Lionel Messi em ação pela seleção argentina (Luis ROBAYO / AFP)

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi viveu uma noite especial e emocionante nesta quinta-feira (4), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O craque argentino pode ter feito seu último jogo em casa pela seleção, no duelo contra a Venezuela, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, torneio que também pode marcar a despedida do camisa 10 de competições mundiais.

Durante o aquecimento e a execução do hino nacional, Messi não conteve a emoção e ficou com os olhos marejados. O astro entrou em campo acompanhado dos filhos Thiago, Mateo e Ciro, enquanto a esposa Antonella acompanhava tudo das tribunas.

Dentro de campo, o capitão manteve a essência que marcou sua carreira: dedicação, vontade e protagonismo. Buscando o jogo a todo momento, Messi chamou a responsabilidade e, aos 39 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para a Argentina com uma cavadinha diante do goleiro venezuelano, levando a torcida ao delírio.

A seleção argentina ainda terá amistosos nas últimas Datas Fifa antes do Mundial. No entanto, não há confirmação se alguma dessas partidas será realizada em território nacional — o que aumenta a possibilidade de que esta tenha sido a última oportunidade de os torcedores argentinos verem Messi em ação, vestindo a camisa da seleção, em casa.