Com brasileiros, Juventus tenta vender 10 jogadores. Veja nomes
Dusan Vlahovic, centroavante titular da equipe, é um dos nomes presentes na lista de dispensa
Publicado: 20/08/2025 às 10:31
Jogadores da Juventus (INA FASSBENDER / AFP)
A Juventus iniciou o processo de reformulação no elenco. A equipe quer negociar 10 jogadores ainda nesta janela de transferências, que se encerra no dia 1º de setembro. A informação é de Gazzetta dello Sport.
Veja também:Dois brasileiros estão na lista de dispensa, os meio-campistas Arthur, que está perto do Grêmio, e Douglas Luiz, acertado com o Nottingham Forest. Um dos nomes que surpreendem na lista é o de Dusan Vlahovic, titular na temporada passada com 44 jogos disputados e 17 gols marcados.
A lista de dispensa da Juventus
Goleiro – Perin
Zagueiros – Djaló e Kelly;
Lateral – Savona;
Meio-campistas – Arthur, Douglas Luiz, McKennie e Miretti;
Atacantes – Nico González e Vlahovic.
