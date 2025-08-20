diariodepernambuco.com.br
Com brasileiros, Juventus tenta vender 10 jogadores. Veja nomes

Dusan Vlahovic, centroavante titular da equipe, é um dos nomes presentes na lista de dispensa

Metrópoles

Publicado: 20/08/2025 às 10:31

Jogadores da Juventus /INA FASSBENDER / AFP

Jogadores da Juventus (INA FASSBENDER / AFP)

A Juventus iniciou o processo de reformulação no elenco. A equipe quer negociar 10 jogadores ainda nesta janela de transferências, que se encerra no dia 1º de setembro. A informação é de Gazzetta dello Sport.

Dois brasileiros estão na lista de dispensa, os meio-campistas Arthur, que está perto do Grêmio, e Douglas Luiz, acertado com o Nottingham Forest. Um dos nomes que surpreendem na lista é o de Dusan Vlahovic, titular na temporada passada com 44 jogos disputados e 17 gols marcados.

A lista de dispensa da Juventus
Goleiro – Perin
Zagueiros – Djaló e Kelly;
Lateral – Savona;
Meio-campistas – Arthur, Douglas Luiz, McKennie e Miretti;
Atacantes – Nico González e Vlahovic.

