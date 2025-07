Guardiola confirma pausa na carreira após fim de contrato com o City: 'Mais do que decidido'

Guardiola, técnico do City (Divulgação/City)

Pep Guardiola vai se afastar da função de treinador quando seu atual contrato com o Manchester City, válido até junho de 2027, terminar. O técnico espanhol já havia comentado sobre esta possibilidade em outras ocasiões, mas agora a decisão está tomada.

"Sei que depois desta etapa com o City vou parar, isto com certeza, está decidido, mais do que decidido", disse em entrevista à revista GQ Hype. "Vou sair depois desta etapa com o City, porque preciso parar e me concentrar em mim mesmo, no meu corpo", afirmou.

O treinador espanhol não sabe ainda quanto tempo pretende ficar parado. Está certo apenas de que precisa descansar. Tal movimento se tornou comum entre os treinadores ao longo dos últimos anos, não à toa foi feito por nomes como Tite e o alemão Jürgen Klopp.

Depois de deixar a seleção brasileira no final de 2022, Tite planejou um período sabático, que se encerrou em outubro de 2023, quando foi anunciado pelo Flamengo. Klopp, por sua vez, se despediu do Liverpool no meio de 2024 e disse que ficaria bastante tempo sem trabalhar como técnico.

"Será uma longa pausa, com certeza. Pode até ser isso (ano sabático). A minha passagem pela Inglaterra acabou definitivamente porque não vou treinar outra equipe aqui. Se voltar a trabalhar, não será tão cedo", afirmou Klopp, na ocasião. Sete meses depois, em janeiro de 2024, foi anunciado como chefe global de futebol da Red Bull.

PARAR NA HORA CERTA

Guardiola acredita que não revisará a decisão no futuro porque sempre soube "parar na hora certa" ao longo de sua carreira. Para provar o ponto, cita como se deu o fim de sua relação com o Barcelona, clube no qual construiu a notoriedade que o consagrou como um dos melhores técnicos do mundo.

"Acho que sabia parar na hora certa. A mesma coisa aconteceu comigo com meu trabalho como treinador no Barcelona. Chegou um momento em que eu disse basta, basta. Vou procurar outro desafio", disse.

A última temporada foi repleta de críticas, já que foi a primeira de Guardiola no City sem títulos. Ele assegura, contudo, que a decisão de parar não tem relação com a opinião alheia. "Que há pessoas esperando o fracasso? Sim, sim, com certeza. E tenho prazer em recebê-los. Isso te dá energia. Quando você ganha seis Premier Leagues, chega um momento em que você cai. É o ser humano."