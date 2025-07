Vexames e crise: Vasco acumula problemas e goleada na Sul-Americana vira rotina

Vasco é goleado na Copa Sul-Americana (Rodrigo BUENDIA / AFP)

O Vasco se complicou nos playoffs da Copa Sul-Americana na noite de terça-feira. A equipe carioca foi goleada pelo Independiente del Valle por 4 a 0, em Quito, no Equador. O clube cruzmaltino trata a Copa Sul-Americana como prioridade na temporada. Mas agora precisará de praticamente um milagre para conseguir um lugar nas oitavas de final. O confronto de volta com o Del Valle acontece na próxima terça-feira, em São Januário.

A expulsão de Lucas Piton no início do jogo comprometeu a atuação vascaína em Quito. O time comandado por Fernando Diniz não teve forças para segurar o ímpeto do Independiente del Valle.

Diniz escolheu uma escalação diferente, já que não contou com Philippe Coutinho. O treinador optou por GB ao lado de Vegetti no comando de ataque. O Vasco até iniciou bem a partida, mas a expulsão de Piton desmontou a equipe.

O clube carioca tem feito uma campanha muito instável na Copa Sul-Americana. O time, que trocou de treinador no meio da competição, sofreu para conseguir assegurar o segundo lugar do grupo na primeira fase. A chave ainda contava com Lanús, Melgar e Puerto Cabello.

Na fase de grupos, o time carioca obteve duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Logo na estreia, o Vasco chegou a abrir dois gols de vantagem sobre o Melgar, mas cedeu o empate em 3 a 3. Na quarta rodada, a equipe cruzmaltina sofreu uma dura goleada do modesto Puerto Cabello, da Venezuela, por 4 a 1.

Nenhum clube brasileiro havia sofrido tantos gols diante de uma equipe venezuelana na história das competições da Conmebol. Além disso, antes do revés para o Puerto Cabello, o Vasco, nos nove jogos disputados contra venezuelanos, havia sofrido apenas dois gols.

Considerando todas as competições oficiais, a goleada sofrida para o Del Valle foi a oitava derrota do Vasco por três ou mais gols de diferença desde a temporada passada.

Em situação difícil na Sul-Americana, o Vasco tem ainda as disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. No torneio mata-mata, o time de Fernando Diniz enfrenta o CSA nas oitavas de final. No Brasileirão, a equipe carioca ocupa a décima quarta colocação, perto da zona de rebaixamento.