Governo da Espanha pede investigação sobre possível violação da lei em festa de Yamal

O Ministério de Direitos Sociais do governo da Espanha solicitou ao Ministério Público que investigue se a festa de aniversário de Lamine Yamal, atacante do Barcelona e da seleção espanhola, infringiu a lei que veta espetáculos que possam difamar pessoas com deficiências ou incapacidades.

O órgão governamental suspeita que a festa de 18 anos possa ter difamado a imagem de artistas com nanismo, que estiveram no evento realizado no fim de semana. Na prática, o ministério quer averiguar se houve algum episódio de humilhação aos artistas, após denúncia da Associação de Pessoas com Acondroplasia (ADEE).

Em comunicado, a entidade prometeu acionar a Justiça contra o jogador do Barcelona para "proteger a dignidade das pessoas com deficiência". Para a ADEE, contratar artistas com nanismo como entretenimento viola "não apenas a legislação vigente, mas também os valores éticos fundamentais de uma sociedade que se pretende igualitária e respeitosa".

Yamal ganhou o noticiário esportivo no fim de semana ao organizar uma grande festa de aniversário para celebrar seus 18 anos, data em que também pôde renovar seu contrato com o Barcelona até 2031 - salário de 30 milhões de euros anuais e multa rescisória de 1 bilhão de euros.

No entanto, o novo contrato e a festa acabaram sendo ofuscados por uma imagem em que aparece dois artistas com nanismo saindo da festa, o que gerou suspeitas sobre um possível espetáculo em que pessoas com deficiência são tratadas como entretenimento.

Yamal ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. O jogador e seus colegas de Barcelona voltaram aos treinos para iniciar a pré-temporada, ao fim do período de férias.