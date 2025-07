PSG x Real Madrid: veja onde assistir, horário e escalações da semifinal do Mundial de Clubes

Mbappe e Dembélé, artilheiros de Real Madrid e PSG na temporada (Franck Fife/ AFP e Patricia de Melo Moreira/ AFP)

Paris Saint Germain e Real Madrid, se enfrentam pela semifinal do Mundial de Clubes. O confronto acontece nesta quarta-feira (09), às 16h, no Estádio MetLife, em Nova Jersey, e conta com transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (Streaming) e DAZN (Streaming).





A equipe francesa, atual campeã da Champions League, vai para a partida após eliminar o Bayern de Munique nas quartas de final, por 2 a 0, jogando com dois jogadores expulsos no final do jogo. O Real Madrid eliminou o Borussia Dortmund, por 3 a 2, com grandes emoções nos acréscimos do segundo tempo, foram três gols marcados a partir dos 90 minutos. A partida entre o atual campeão da Champions League e o maior campeão da mesma, promete dar emoção a todos os torcedores de futebol.



PSG

O Paris Saint Germain chega embalado para a partida, aproveitando o embalo de nove vitórias nas últimas 10 partidas, onde a única derrota foi contra o Botafogo, na 2ª rodada da fase de grupos. O PSG não sofre gols há três partidas, porém terá um novo desafio pela frente. O campeão francês tem dois desfalques confirmados para o confronto, o zagueiro Pacho, titular da equipe, foi expulso no confronto contra o Bayern, após forte entrada em Goretzka. Para o azar do técnico Luis Enrique, Lucas Hernández, que entrou para suprir a ausência de Pacho na partida, também foi expulso. Para p jogo contra o time espanhol, a dupla de zaga do time francês provavelmente será composta por dois brasileiros. Marquinhos e Beraldo.



Neste ano, o PSG realizou 34 partidas, com 33 vitórias, dois empates e cinco derrotas. Na Liga dos Campeões, o time francês foi campeão em cima da Inter de Milão, por 5 a 0. Além de ter vencido a Ligue 1 e a Copa da França.

Real Madrid

Os madridistas chegam para o confronto após eliminarem o Borussia Dortmund em um jogo que parecia tranquilo e no final, se mostrou turbulento. O Real Madrid vai com tudo para a partida, após quase terminar a temporada sem títulos, agora tem a chance de chegar em mais uma final e finalizar a temporada 24/25, com um grande título.



Os Blancos tem uma campanha bastante sólida na competição, com cinco jogos disputados, onde foram quatro vitórias e um empate. A equipe espanhola se adequou ao formato de jogo do técnico Xabi Alonso, fruto disso são os 11 gols marcados e quatro sofridos no campeonato, até o momento.



A partida pode marcar o retorno de Mbappe ao time titular do Real Madrid, após jogar poucos minutos nos confrontos contra Juventus e Borussia Dortmund. A dúvida é em relação a escalação do francês no lugar do principal nome do time madridista na competição, o jovem Gonzalo Garcia, que é atualmente o artilheiro da competição, com quatro gols, junto a Di Maria, Guirassy e Marcos Leonardo, todos já fora do torneio.

Xabi Alonso terá um desfalque em seu time titular da competição, o zagueiro Dean Huijsen foi expulso nos acréscimos da última partida. Além dele, Alaba, Mendy, Endrick e Camavinga seguem lesionados.



HISTÓRICO DE CONFRONTOS

Nos últimos 10 anos, PSG e Real Madrid se enfrentaram em cinco ocasiões. Sendo quatro pela Champions League e outra pela Champions Cup, torneio de pré-temporada. Os números são favoráveis para o time espanhol, com três vitórias, um empate e uma derrota.

Últimos cinco confrontos:

PSG 1 x 2 Real Madrid (2018)

Real Madrid 3 x 1 PSG (2018)

Real Madrid 1 x 3 PSG (2016)

Real Madrid 1 x 0 PSG (2015)

PSG 0 x 0 Real Madrid (2015)

FICHA DO JOGO

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz; Barcola, Doué e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Real Madrid: Courtois; Arnold, Asencio, Rudiger e Fran Garcia; Tchouaméni, Valverde, Arda Guler e Bellingham; Vinícius Júnior e Mbappe (Gonzalo Gárcia). Técnico: Xabi Alonso



Competição: Mundial de Clubes

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey

Horário: 16h

Transmissão: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (Streaming) e DAZN (Streaming).

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes:Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)