Atacante sensação, Gyokeres fica muito próximo de definir futuro

Atacante Viktor Gyokeres fez 109 gols na soma das duas últimas temporadas com as camisas de Sporting (POR) e da Suécia

Viktor Gyokeres, centroavante sueco (CARLOS COSTA / AFP)

O atacante Viktor Gyokeres aceitou a proposta do Arsenal e está próximo de defender as cores dos Gunners. A oferta do time inglês é de cinco anos de contrato.

O Sporting, de Portugal, time do craque sueco, já foi avisado pelo centroavante que ele quer jogar no. Por isso, ele foi liberado das atividades da pré-temporada.

Os valores da negociação ainda não foram revelados. No entanto, o Sporting espera uma oferta acima de 70 milhões de euros (R$ 447 milhões).

